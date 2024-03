Dossieraggio, Crosetto: "C'è il rischio che non ci siano approfondimenti"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto in Senato durante il question time a proposito dell'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio a danni di politici, imprenditori, sportivi e personaggi dello spettacolo. " Io vorrei che il parlamento, proprio per la democrazia, arrivasse a ridefinire i confini e far riprendere fiducia nelle istituzioni da parte di tutti i cittadini ", ha dichiarato il ministro, perché " in questo momento le persone che amministrano la giustizia, la polizia giudiziaria, chi ha accesso alle banche dati, tutti noi, veniamo coinvolti nella delegittimazione complessiva in cui sembra che lo scontro di potere autorizzi chiunque a fare qualunque cosa ".

Benché il presunto dossieraggio, ci tiene a specificare il ministro, " non riguarda problematiche di sicurezza nazionale dal punto di vista militare e della difesa del Paese ", rischia comunque di avere ripercussioni sulla percezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni. " Ci sono altri tipi di problematiche, e qui esco dal ruolo di ministro della Difesa, che vanno al di là di questa inchiesta ", ha proseguito, che ha fatto riferimento a " moltissimi accessi alle banche dati per cui sono state già sospese persone in Italia in questi anni ". E quando gli accessi sono nell'ordine delle migliaia, che non hanno alcuna utilità nell'ambito di indagini ufficiali ma " vengono forniti ad altre persone non so per quale utilizzo ", allora il parlamento ha il dovere di interrogarsi.