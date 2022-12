"Forzature sulla manovra". Le opposizioni occupano la commissione

Le opposizioni si smascherano da sole: prima lanciano allarmi per i tempi di approvazione della manovra, poi fanno ostruzionismo. E così si infuriano ancora una volta e mettono in scena l'ennesima bagarre. Il governo e la maggioranza sono al lavoro per accelerare e varare la manovra nel minor tempo possibile al fine di evitare l'esercizio provvisorio, mentre gli altri partiti sono impegnati nel portare avanti manovre di ostruzionismo. Infatti nel pomeriggio le opposizioni (Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Terzo Polo) hanno occupato i banchi della presidenza della commissione Bilancio in segno di protesta, denunciando il ritardo accumulato sull'esame del testo.

La protesta delle opposizioni

Le formazioni politiche al di fuori della maggioranza chiedono di avere maggiore tempo a disposizione per discutere il provvedimento. Per conto del Pd ha parlato Simona Malpezzi: " Abbiamo occupato la commissione Bilancio contro le forzature della maggioranza sulla legge di Bilancio. Chiediamo solo del tempo aggiuntivo. Terremo occupata l’aula fin quando Ignazio La Russa non procederà con convocazione di nuova capigruppo ".

Circa 20 senatori hanno dunque occupato la commissione lamentando le tempistiche per l'esame della manovra. Poco dopo la grillina Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ha iniziato a leggere ad alta voce la relazione tecnica di passaggio della legge di Bilancio da una Camera all'altra. I lavori sono stati sospesi: al momento si resta in attesa per la nuova conferenza dei capigruppo, che dovrebbe riunirsi alle 18:20 per discutere dei tempi di approvazione.

Le opposizioni sembravano aver trovato convergenza almeno nell protesta contro l'esecutivo, ma nel giro di pochi minuti è ripreso il botta e risposta al loro interno. All'attacco è andata Raffaella Paita di Italia Viva: " Un'umiliazione cosi grave del Parlamento si è vista giusto con Giuseppe Conte ". La sua uscita ha provocato la replica della grillina Barbara Floridia: " Mi spiace vedere che, invece di concentrarsi contro questo governo di Giorgia Meloni, rimette in gioco inutilmente e inaspettatamente Giuseppe Conte. Sembra quasi che sia lui a dargli più fastidio ".

La manovra al Senato