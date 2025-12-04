"Implicita attestazione di stima". Così Meloni ha zittito il Pd sul SSN

Gli interventi di Giorgia Meloni in parlamento sono sempre centrati e mirati: l'obiettivo del premier è raccontare la verità fattuale riportando dati ed elementi certi. Ha fatto così anche quando alla Camera c'è stata l'interrogazione del Partito democratico sullo stato del Sistema sanitario nazionale, spiegando la situazione del fondo sanitario a partire da quando il suo governo si è insediato nel 2022.

" Il Fondo sanitario nazionale è stato portato a 136 miliardi e 500 milioni nel 2025 e che questo è il livello più alto di sempre. Quando noi ci siamo insediati, nel 2022, quel Fondo era di 126 miliardi. Erano 10 miliardi meno di adesso e il Pd, quando è stato al Governo, non si è mai sognato di fare aumenti come quello che abbiamo fatto noi in questi 2 anni ", ha spiegato Meloni in Aula.

" Lei sa, onorevole Schlein, qual è l’ultima volta che in Italia è stato scritto un Piano sanitario nazionale? Era il 2011, era un governo di centrodestra. Siete stati al Governo 10 anni, non avete mai scritto e messo in campo un Piano sanitario nazionale e oggi, che siete all’opposizione, ci venite a spiegare quanto sia importante la sanità? ", ha detto il premier Meloni in Aula. " Signori miei, temo che la gente capisca. Capisca il gioco che si sta portando avanti. Ma noi vogliamo scrivere il nuovo Piano sanitario nazionale e speriamo che su questo vogliate dare una mano, invece di preferire di stare li a fare le macumbe perché le cose vadano male e magari potete risalire nei sondaggi ", ha proseguito.

" Quindi ci troviamo a fare i conti con una situazione che si è stratificata negli ultimi 14 anni.

E non le dirò perché non lo avete fatto voi, le dirò che considero una implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni che siete stati al governo. Grazie per fidarvi di noi", ha concluso il presidente del Consiglio.