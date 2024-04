La Lega: "Gli accordi con Putin non hanno più valore dal'inizio della guerra"

Gli accordi tra la Lega e Russia Unita "non hanno più valore dopo l'invasione dell'Ucraina" . La conferma arriva da una nota del Carroccio che mette nero su bianco la fine della collaborazione politica iniziata nel 2017 con il partito di Vladimir Putin.

E "anche negli anni precedenti non c'erano state iniziative comuni", sottolineano i leghisti che evidenziano come la linea del partito sia "confermata dai voti in Parlamento" . Il partito di Matteo Salvini si dice dispiaciuto del fatto che l'Aula della Camera "debba perdere tempo per polemiche inutili e strumentali innescate dall'opposizione". Domani, infatti, i deputati, di ritorno dalle feste pasquali, dovranno esprimersi sulla mozione di sfiducia presentata da Azione e firmata anche dai leader di Pd, M5S e Avs.

"La guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, che prima dell'invasione era un importante interlocutore di tutti i governi italiani" , ribadisce la Lega facendo riferimento ai 28 "accordi multimiliardari" siglati a Trieste nel novembre 2013 dall'allora premier Enrico Letta "alla presenza di Vladimir Putin" e alla missione del giugno 2016 di Matteo Renzi a San Pietroburgo per "intese da oltre un miliardo ". Nel novero degli accordi tra Italia e Russia rientrano anche quelli di Sochi "siglati da Paolo Gentiloni nel 2017 e, sempre dello stesso anno, è la missione russa dell'ex ministro Carlo Calenda "per confermare contratti da almeno 4 miliardi". Ma non solo. "Il tutto senza dimenticare che perfino importanti gruppi editoriali italiani hanno siglato accordi con la Russia per distribuire in Italia alcuni allegati" , concludono i leghisti.