L'oblio oncologico è legge. Di cosa si tratta e come migliora la vita della persone

È stato dato il via libera definitivo e all'unanimità dall'Aula del Senato al disegno di legge sull'oblio oncologico. L'importante provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dalla Camera, è stato approvato al Senato con 139 voti favorevoli, seguitio da un lungo applauso da parte dei senatori, che si sono alzati in piedi per manifestare la loro soddisfazione.

Di cosa si tratta

Il disegno di legge mira a proteggere chiunque sia stato affetto da patologie oncologiche, per prevenire eventuali discriminazioni e tutelarne i diritti. Alcuni esempi: nelle procedure per l'adozione, per la richiesta di mutui, pratiche bancarie e assicurazioni, così come nelle procedure concorsuali, non è ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute relativamente a patologie oncologiche, il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.

Quanti sono i malati in Europa

Secondo una stima sarebbero dai 300 ai 500 mila le persone guarite da un tumore che li aveva colpiti in età pediatrica, di cui circa 50 mila in Italia, con un’età media di 25-29 anni. Alla guarigione dal loro tumore, però, non sempre è corrisposta la possibilità di vivere una vita con le stesse opportunità sociali dei loro coetanei, almeno prima dell'approvazione di questa legge. Il provvedimento punta proprio a questo, ad un reinserimento rapido dei giovani guariti nel mondo del lavoro e nella vita sociale.

L'approvazione della legge è doppiamente positiva, perché non solo tutela il reinserimento nella società, ma rende evidente il crescente dato sulle guarigioni che aumenta per fortuna del 3% ogni anno, con percentuali che si attestano attualmente all'80% e arriva al 90% in particolari tipi di tumore.

Un lavoro di squadra determinante

La proposta, approvata alla Camera lo scorso agosto, è diventata legge grazie al lavoro di squadra di Aieop (Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica) con Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncologia pediatrica), che avevano presentato diverse proposte specificamente dirette alla tutela dei pazienti ed ex pazienti onco-ematologici pediatrici.