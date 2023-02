Ostruzionismo Pd-5s in Parlamento: "Via se c'è Delmastro". FdI li gela

La sinistra ci riprova. L'obiettivo è sempre lo stesso: fare battaglie in Parlamento su tematiche tutt'altro che aderenti alle reali priorità che interessano il nostro Paese, giusto per tentare di mettere qualche bandierina. Così l'ultima prova di ostruzionismo è riuscita a far compattare Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che sullo sfondo continuano a bisticciare per la leadership dell'opposizione. Il fronte giallorosso si muove contro Andrea Delmastro, che però resta nel pieno delle sue funzioni di governo.

M5S e Pd contro Delmastro

Il M5S ha confermato l'intenzione di abbandonare l'Aula nel caso in cui oggi pomeriggio a seguire i lavori del Senato dovesse esserci Delmastro: " Sarebbe una provocazione inaccettabile da parte del governo, le responsabilità di Delmastro sono gravi e evidenti, a queste si aggiunge il fatto che è indagato dalla magistratura ". Forse i grillini hanno dimenticato di nuovo che deve difendersi dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio e quindi, allo stato attuale, non siamo di fronte a una condanna.

A sua volta la dem Simona Malpezzi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto sapere che il Pd non parteciperà a nessuna seduta di Aula o Commissione dove sarà presente il sottosegretario alla Giustizia in rappresentanza dell'esecutivo: " Lo avevamo già annunciato, comunicato a FdI e lo ribadiamo oggi ".

Ad accodarsi alla linea del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico è arrivato puntuale Peppe De Cristofaro, capogruppo dell'alleanza Verdi-Sinistra italiana, secondo cui il ministro Carlo Nordio non dovrebbe delegare il sottosegretario Delmastro a seguire i lavori di Palazzo Madama: " Se così fosse non parteciperemo alle sedute di Aula e Commissione. Delmastro ha dimostrato di non essere all'altezza del ruolo istituzionale che ricopre ".

FdI gela i giallorossi

Immediata e netta la replica di Fratelli d'Italia, che a stretto giro ha risposto per le rime al tentativo di ostruzionismo da parte delle opposizioni di sinistra. Ad avvertire il fronte giallorosso ci hanno pensato Tommaso Foti e Lucio Malan, presidenti dei gruppi di Camera e Senato di FdI: " L'asserita superiorità morale della sinistra, cozza contro gli atteggiamenti politicamente irresponsabili adottati e che oltraggiano le istituzioni ".

Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno fatto notare che il comportamento di Pd e M5S viene messo in atto proprio nel momento in cui Giorgia Meloni si trova a Kiev per manifestare la vicinanza dell'Italia al popolo ucraino. " Non saranno le posizioni ostruzionistiche delle opposizioni a far desistere Delmastro dal proprio lavoro istituzionale. Eserciterà fino in fondo le sue funzioni ", hanno chiosato Foti e Malan.