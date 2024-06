"Mai attacchi ai collettivi". Il ministro Ciriani risponde sull'inchiesta su Gioventù Nazionale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time alla Camera ha parlato del servizio di Fanpage su Gioventù Nazionale in risposta all'interrogazione effettuata dai gruppi dell'opposizione e ha dichiarato che " il servizio giornalistico è stato costruito sulla base di immagini frammentate e decontestualizzate e riprese in un ambito privato. Si tratta di modalità che talvolta vengono proposte nel dibattito pubblico e nella comunicazione via social con il rischio di veicolare ricostruzioni discontinue dei fatti, di prestarsi a facili strumentalizzazioni e a forme di intossicazione del confronto democratico ".

I filmati in questione, ha aggiunto il ministro, " hanno ripreso soggetti minorenni, ne hanno diffuso le immagini senza che sia stato acquisito il preventivo consenso ". Soprattutto, ha proseguito Ciriani, " il movimento Gioventù nazionale non si è mai segnalato per attacchi ai collettivi di sinistra, né ha mai pubblicamente esibito striscioni con slogan estremisti o riferimenti a fascismo e nazismo. Men che meno ha mai palesato atteggiamenti di ostacolo a giornalisti ". In relazione alla pericolosità sociale, dal punto di vista del ministro, " nel nostro Paese sono altri, e di diversa ispirazione, i sodalizi che manifestano comportamenti illiberali e, talvolta, violenti ".

Nello specifico dell'inchiesta eseguita da Fanpage e delle accuse collaterali mosse al movimento, il ministro ha sottolineato che, benché il servizio di Fanpage " tende ad accreditare possibili intenzioni da parte degli aderenti a Gioventù Nazionale di ottenere finanziamenti con fondi pubblici a carico del Servizio civile universale ", a oggi " nessuna associazione legata a partiti o movimenti politici risulta attiva nella gestione dei progetti del Servizio civile ". Infatti, l'assegnazione dei progetti richiede " procedure che garantiscono massima trasparenza e correttezza dell'uso delle risorse pubbliche ". Anche per queste ragioni non ci sono " escamotage per utilizzare il Servizio civile come finanziamento ".

Nel presentare l'interrogazione al ministro, la deputata dem Valentina Ghio ha chiesto al Ministro " se non ritenga urgente intervenire per fare immediata chiarezza sui fatti inquietanti emersi dall'inchiesta di Fanpage e se non ritenga doveroso intervenire per impedire la propaganda legata al fascismo ".

