Manovra, soddisfazione di Meloni: "Grazie, maggioranza compatta"

Il via libera definitivo alla manovra, arrivato oggi alla Camera con 200 voti favorevoli, 112 contrari e tre astenuti, è "un segnale positivo per una manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese". A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ringraziato la maggioranza per la compattezza dimostrata e le opposizioni "che, pur nel forte contrasto sui temi, hanno contribuito allo svolgimento del dibattito. E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità".

Tra le modifiche più sostanziali effettuate in Senato rispetto alla versione originaria ci sono lo stop alla stretta sulle pensioni dei medici e la norma sulla cedolare secca sugli affitti brevi che rimane al 21% per una delle case affittate e, infine, ma anche la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto che arriveranno anche dal Fondo di coesione. Alla Camera è andata in scena, invece, un'approvazione lampo senza il bisogno di ricorrere al voto di fiducia."Bene il sì alla manovra", ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che aggiunge: "Proseguiamo su un percorso di prudenza, responsabilità e fiducia. Avanti così" . Durante le dichiarazioni di voto, però, si è consumato lo scontro parlamentare, alla presenza di vari esponenti del governo: oltre a Giancarlo Giorgetti, erano presenti i ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso. Tra i banchi dell'opposizione il più inferocito è senza dubbio Giuseppe Conte, leader del M5S, che parla di " una manovra di tagli e tasse da far invidia ai peggiori governi tecnici", all'insegna della "stagione dei tagli ai danni dei pensionati". "La manovra è figlia del vostro identitario disinteresse per le fasce più deboli", gli fa eco la segretaria del Pd Elly Schlein che ricorda: "Ci abbiamo dovuto pensare noi a mettere a disposizione 40 milioni per il contrasto alla violenza di genere. Vi avevamo chiesto di unire le vostre risorse e invece avete preferito le vostre mance" . Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi/Sinistra italiana cita la patrimoniale e attacca il governo: "Scegliete di conservare le ingiustizie".