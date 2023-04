"Mussolini ha fatto più danni che cose utili". Tajani zittisce così le polemiche

Il ministro degli Esteri, nonché vicepremier, Antonio Tajani si è concesso per un punto stampa con i giornalisti stranieri, affrontando diverse tematiche di stretta attualità politica. A tener banco è stata anche la proposta di legge Rampelli sulla difesa della lingua italiana, che sull'onda delle polemiche interne, come al solito strumentali, all'estero è stata percepita come un provvedimento di matrice fascista. Il ministro ha rimesso la questione nella sua giusta dimensione: " È una proposta di legge di un parlamentare, non del governo, e le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato, ma la difesa della lingua italiana non c'entra niente con Mussolini. Il fascismo è finito nel '45, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini ha fatto più danni che cose utili ".

Parole decise e ferme da parte di Antonio Tajani, costretto a ribadire l'ovvio davanti alla continua e incessante ricerca da parte della sinistra del fantasma fascista da sventolare per avere ancora una ragione di esistere. Secondo il giornalista, quella proposta " ha sapore mussoliniano " ma il ministro replica secco: " Io ho sempre difeso la lingua italiana, è la lingua madre, Dante Alighieri è il poeta dell'italiano ". Come spiegato dallo stesso promotore, la proposta di legge per scoraggiare l'uso di termini stranieri al posto di quelli italiani nasce dal diritto alla comprensione dei cittadini e dalla salvaguardia delle lingue madri dalla globalizzazione. Ciò non significa non imparare le lingue straniere, come sostiene chi in questi giorni attacca il premier per aver conseguito un diploma con indirizzo linguistico. " Non voglio italianizzare le parole straniere. La proposta di legge per tutelare la lingua italiana interessa soltanto gli enti pubblici e privati ", ha spiegato Rampelli al Corriere della sera, sottolineando la ratio della sua proposta.