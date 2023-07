Protezione, prevenzione e certezza della pena: un ddl contro la violenza domestica

La violenza contro le donne è una delle piaghe sociali del nostro Paese, contro la quale il governo guidato da Giorgia Meloni ha promesso battaglia. I femminicidi sono in aumento in Italia ed è urgente trovare una strada percorribile per fare in modo di intervenire efficacemente nel contrasto a questo fenomeno. In questa esigenza si inserisce il disegno di legge presentato oggi in parlamento da Susanna Campione, senatrice di Fratelli d'Italia, che pone l'accento in particolare sulla violenza domestica.

Il provvedimento ha ottenuto supporto trasversale da tutte le forze politiche ed è diviso in due parti. " La prima parte propone norme di modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale per tali reati mentre la seconda, che è quella che mi sta più cuore perché frutto della mia esperienza di avvocato, si prefigge di aiutare chi è chiamato a difendere e giudicare ", ha spiegato la senatrice Campione, mettendo in evidenza la necessità di attuare una formazione specifica negli attori chiamati a raccogliere le denunce delle vittime, " possono sembrare contraddittorie rispetto a ciò che denunciano, e giudici e avvocati devono essere specializzati in materia per decifrare queste contraddizioni ". Quindi, ha aggiunto l'esponente di FdI, è importante procedere con un percorso scolastico per le persone che cadono vittime di violenza domestica.

Sulla necessità di tenere sempre alta l'attenzione sui fenomeni di violenza insiste anche il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Alberto Balboni, senatore di FdI, perché " della violenza sulle donne non se ne parla mai abbastanza " e la fotografia statistica, così come sottolinea il senatore, non è accurata perché non tutte le donne che la subiscono hanno il coraggio di fare denuncia. " Nonostante ci siano finalmente delle norme di contrasto adeguate nel nostro Ordinamento, bisogna intervenire in maniera più incisiva sulla prevenzione: nella scuola e nell'educazione dei bambini in ogni ordine e grado, sui genitori e sul contesto culturale, e questa proposta si occupa del fenomeno a 360 gradi ", ha proseguito Balboni.