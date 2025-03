"Questa non è la mia Europa". Fischi dalle opposizioni a Meloni, seduta sospesa due volte

Ascolta ora 00:00 00:00

Seduta sospesa alla Camera dopo la protesta rumorosa delle opposizioni a seguito dell'intervento di Giorgia Meloni, che citando il Manifesto di Ventotene ha detto " Non se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia ". All'indirizzo del premier è piovuta una selva di fischi che hanno costretto il presidente Fontana a sospendere l'assemblea. Le opposizioni hanno deciso di fare ostruzionismo in Aula e anche alla ripresa c'è stata bagarre, che ha costretto il presidente a sospendere per la seconda volta la seduta. Esponenti del Pd e del M5S, stanno stigmatizzando con decisione le parole del premier Meloni sul Manifesto di Ventotene.

Già nel momento in cui Meloni leggeva alcuni passi del manifesto di Ventotene, alcuni deputati del Partito democratico, in particolare Federico Fornaro e Peppe Provenzano, avevano iniziato a inveire contro Meloni. Alla ripresa della seduta, il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, ha espresso parere favorevole sulla risoluzione di maggioranza e negativo sulle sei risoluzioni, distinte, depositate da tutti gruppi di opposizioni. Anche in questa occasione il presidente della Camera è stato costretto a sospendere la seduta e a quel punto ha convocato la capigruppo per riportare la situazione definitivamente alla calma.

Nelle repliche alle comunicazioni in Aula, Meloni ci ha tenuto a sottolineare alle opposioni che hanno provato a giocare la carta della divisione del governo a fronte dell'assenza di alcuni ministri, che la " compattezza del Governo non è data dalla presenza dei ministri in Aula, ho detto spesso ai ministri che quando sono impegnati in altre vicende fanno bene a fare il loro lavoro, penso che la possibilità per

loro di dare risposta agli italiani sia molto più importante che fare compagnia a me mentre sono nell'Aula, me la posso".

Articolo in aggiornamento