Il Salva-casa è legge: "Basta ai calvari burocratici"

Via libera definitivo del Senato al decreto Salva-casa fortemente voluto dalla Lega a pochi giorni dal termine ultimo. Un traguardo che rivede tutta una serie di interventi burocratici e che semplifica la vita dei proprietari. Fonti della Lega riferiscono che Matteo Salvini guarda con " estrema soddisfazione all’iniziativa parlamentare per riproporre la norma salva-Milano. È un modo per trovare una soluzione così come da sempre auspicato dal Vicepremier e Ministro ". Con il passaggio del Senato, arrivato dopo quello alla Camera, il decreto è stato definitivamente convertito il Legge.

Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali, spiega che con questo voto " gli immobili torneranno ad avere valore. Diciamo basta ad anni di calvari burocratici, normando piccole difformità e consentendo ai proprietari di rimettere il proprio immobile sul mercato, fronteggiando anche l'emergenza abitativa ". Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, sottolinea come questo sia " un provvedimento che mira a razionalizzare e semplificare la vita dei cittadini italiani nel loro rapporto con le istituzioni anche nell’ambito dell’urbanistica e dell’edilizia. Questa legge taglia pesantemente la burocrazia che sta soffocando tutte le procedure, andando a eliminare gli ostacoli che paralizzano comuni, aziende e cittadini ". Il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, aggiunge che " il semplice passaggio dal silenzio rigetto al silenzio assenso è già, da solo, uno strumento di semplificazione e di modernità, oltre che di snellimento della Pubblica Amministrazione e di tutela e rispetto per il cittadino ".

Tra i cambiamenti più importanti, uno di quelli fortemente voluto da Matteo Salvini riguarda la possibilità di cambiare destinazione d'uso della singola unità immobiliare, con o senza modifiche, all'interno della stessa unità funzionale. Questo d'ora in poi sarà sempre consentito e, per di più, viene dato il via libera al cambio di destinazione d'uso per seminterrati e primi piani. E prevista anche una maggiore tolleranza per gli abusivismi entro certi parametri. Per le opere realizzate entro il 24 maggio, infatti, è prevista una tolleranza del 6% nel caso in cui l'immobile abbia una superficie di 60 metri quadrati.

Si va poi a scalare, con una tolleranza del 5% per gli immobili tra i 61 e 100 metri quadrati, del 4% per quelli tra 101 e 300 metri quadrati e del 3% per quelli tra 301 e 500. Per gli immobili che hanno una superficie superiore ai 500 metri quadrati il limite di tolleranza è rimasto al 2%.