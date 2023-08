"Ora tassare anche gli extraprofitti dei giganti del web". La proposta di FI e FDI

La tassazione sugli extraprofitti delle banche sembra essere solo l'inizio per una visione più ampia da parte del governo, che potrebbe muoversi anche verso altri obiettivi. Ad annunciare movimenti in tal senso è Maurizio Gasparri, che ha annunciato il deposito di una mozione in Senato per aumentare la tassazione in Italia dei cosiddetti "giganti del web", i cui profitti sono al momento intaccati in maniera marginale dall'imposizione fiscale.

" Sto depositando una mozione in Senato per chiedere al governo iniziative concrete per accelerare ogni forma di imposizione fiscale che riguardi i giganti della rete ", ha spiegato il senatore di Forza Italia, sottolineando come l'Italia, ancora una volta, sia costretta a muoversi da sola per l'immobilismo della grande macchina europea: " L'Europa agisce con troppa lentezza e la global minimum tax appare troppo contenuta e rinviata a date troppo lontane "

" Immagino che questa tesi troverà consenso ampio in Parlamento. E mi aspetto convinto e totale sostegno del governo, ma sarà bene che il Parlamento si esprima contro la prepotenza dei giganti della rete esentasse, perché l'equità fiscale e l'equità sociale vanno in tutt'altra direzione ", ha proseguito Gasparri, dicendosi " certo che il centrodestra sarà coeso e coerente, dimostrandosi coraggioso di fronte a tutti i giganti. Inginocchiarsi di fronte a qualche potentato planetario non è certo nelle corde della nostra coalizione. E in ogni caso io sarò determinato su questo versante ". Alcuni giorni fa il senatore aveva proposto di utilizzare questi proventi per combattere la dispersione scolastica.