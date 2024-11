Teoria gender nelle università, il Miur avvia istruttoria a Sassari e Roma Tre

Ascolta ora 00:00 00:00

"Il ministero dell'Università e della Ricerca ha avviato l'istruttoria del caso e sta monitorando insieme ai rettori. Si tratta di autonomia universitaria, le situazioni segnalate per valutare eventuali ulteriori interventi in proposito che il singolo ateneo vorrà porre in essere" . Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, replica così all'interrogazione del deputato leghista Rossano Sasso sull'ideologia gender nelle università di Sassari e di Roma Tre.

"È evidente che, qualora dall'istruttoria emergano profili di reato, sarà nostro dovere interessare l'autorità giudiziaria" , aggiunge Bernini precisando che deve essere tutelato il "necessario contraddittorio e confronto che in uno Stato democratico deve essere insieme libero e dotato di qualità scientifica" sancito dall'articolo 33 della Costituzione. Secondo Bernini, però, non va tutelata solo l'autonomia universitaria, ma "la libertà di insegnamento deve essere bilanciata dalla protezione di altri valori, ugualmente blindati dalla Costituzione" come la tutela della dignità della persona e della salute "intesa come tutela dell'integrità psicofisica e l'equilibrato sviluppo psicofisico dei minori" . Il ministro ha, poi, chiarito un punto imprescindibile, ossia che nelle istituzioni di alta formazione come le università "non possono in alcun modo trovare spazio percorsi ideologici di acritico indottrinamento o pressione psicologica, né tantomeno percorsi che adombrano in modo subliminale incitamenti a forme di pressione sui minori" e che è necessario "scongiurare qualunque forma di abuso e discriminazione su chiunque, in particolare sulle categorie piu' fragili".