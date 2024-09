Parte bene Del Debbio e De Martino vince la sfida

Ascolta ora 00:00 00:00

Su di lui si sono scatenati i pettegolezzi e i pregiudizi ormai in voga nel racconto «telemeloniano», però - almeno a giudicare dal debutto - la scelta pare azzeccata. Insomma Stefano De Martino (additato come amico personale di Arianna Meloni, fatto da lui smentito) ha esordito lunedì sera alla guida di uno dei più importanti programmi del primo canale, Affari tuoi, con un ottimo risultato di ascolto: 25 per cento di share con 4.407.000 spettatori. Nelle previsioni nefaste di alcuni osservatori, il giochino dei pacchi dell'access prime time avrebbe dovuto andare a fondo avendo la Rai lasciato «andare via» Amadeus a Discovery: invece ha realizzato un milione in più di spettatori rispetto alla prima puntata dello scorso anno presentata dal «transfugo». Certo, prima di esultare, bisogna tenere conto che ha giocato l'effetto novità della conduzione e che bisogna aspettare la partenza dei competitor principali: Striscia la notizia (anche se non si dovrebbero più confrontare un giochino a premi e un tg satirico) e lo stesso Amadeus che arriverà sul Nove con Chissà chi è? (che poi è I soliti ignoti con il titolo cambiato) a partire dal 22 settembre. De Martino per l'esordio ha scelto uno stile di conduzione sobrio e spigliato e un look dello studio vintage, ma dovrà inventarsi guizzi e idee per reggere ritmo e concorrenza.

Lunedì è iniziata la stagione autunnale per altre trasmissioni, anche se si arriverà a pieno regime tra qualche settimana. Tra i programmi di approfondimento, ha esordito l'appuntamento quotidiano con Paolo Del Debbio 4 di sera che ha preso il posto di Bianca Berlinguer. Anche in questo caso buona partenza: 908.000 spettatori e il 5.16 di share. Risultato ottenuto grazie all'intervista alla premier Giorgia Meloni al suo rientro pubblico. Anche per Del Debbio stesso discorso: si attendono i competitor forti, Lilli Gruber in testa (da martedì prossimo), ma le avvisaglie sono positive.

Restando su Rete 4, pure Quarta Repubblica ha registrato un buon 7,18 per cento di share con 825.000 spettatori. Nicola Porro ha scelto di aprire la stagione con la prima apparizione tv di Giovanni Toti dopo gli arresti domiciliari. Insomma, i talk Mediaset ripartono con ospiti e argomenti di area di maggioranza, ma già ieri sera Del Debbio aveva in studio Simona Malpezzi, del Pd. Infine, risultati positivi (ma non eclatanti) anche per Insider Faccia a Faccia con il Crimine: 5.2 per cento di share e 785.000 spettatori.

È il programma di Roberto Saviano sulla mafia cancellato dai vertici Rai dopo le prese di posizione dello scrittore contro Salvini (e messo nell'elenco degli esempi di «TeleMeloni») riprogrammato dai medesimi in prima serata su Raitre. Insomma, anche questa lunga diatriba pare rientrata.