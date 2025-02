Paternollo e Salazar, viaggio a quattro mani nel Mediterraneo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il protagonista sarà Òscar Salazar (nella foto) e la promessa è «un viaggio gastronomico nel gusto del Mediterraneo». L'occasione è il primo appuntamento di «Guido invita» messo in agenda per giovedì 20 febbraio, la prima delle esclusive cene a quattro mani con chef italiani e internazionali messe in agenda da «Pellico 3» il ristorante del Park Hyatt Milano e dal suo gran timoniere, visto che si parla di Mare Nostrum, dal resident Guido che di cognome fa Paternollo. Con lui ai fornelli Salazar, chef di «The View» presso 7Pines di Ibiza, premiato dalla Guida Repsol 2023 con 1 Sol e riconosciuto nella Guida Michelin 2023 (Spagna e Portogallo). La scommessa è fondere e soprattutto far dialogare la ricerca di ingredienti che parlano del territorio e le tecniche di Paternollo che da loro ricavano gusti essenziali con il sole di Ibiza. Alle base sempre la sua ricerca che spazia tra la tradizione italiana e quelle giapponese e francese, senza mai perdere il legame con il Mediterraneo, filo conduttore del suo viaggio gastronomico e di questa quattro mani. Con Salazar che promette di portare in dote «l'essenza di Ibiza, combinando l'eleganza del savoir-faire francese con influenze globali e un approccio visionario alla cucina» nei piatti che, per questa speciale occasione, saranno «dichiarazione d'amore per la terra e il mare». Tra le poche anticipazioni, l'utilizzo di ingredienti freschi e locali che ben raccontano la sua isola: il gambero rosso ibizenco, la cipolla andalusa, la sobrasada. Un modo per celebrare le radici e le nuove prospettive della cucina mediterranea. Otto le portate per chi vorrà affrontare questo viaggio che promette di fondere «la creatività emozionale di Paternollo con l'approccio innovativo e globale di Salazar». Ad accompagnare le portate, una selezione delle migliori etichette di Moët & Chandon che nel 2023 ha conferito a Paternollo il premio speciale «Tradizione Futura» insieme a Gambero Rosso.

L'esperienza di wine pairing inizierà con Moët Imperial in Magnum per gli amuse bouche, proseguirà con Gran Vintage 2016 sia in versione Blanc che Rosé e si concluderà con Collection Imperial, la massima espressione di Haute Oenologie dello chef de cave Benoît Gouez. (Informazioni e prenotazioni: «Pellico3» 02/88211236 oppure pellico3.milano@hyatt.com).