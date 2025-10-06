Abbonati
In evidenza
Interni

Perdite d'acqua o alberi in 3D. L'IA in 44 progetti del Comune

Sensori e tecnologia per "velocizzare" filobus o pratiche edilizie. Lanciato il Manifesto per garantire sicurezza, privacy e corsi ai cittadini

Perdite d'acqua o alberi in 3D. L'IA in 44 progetti del Comune
00:00 00:00

Il censimento di 30mila alberi in 3D, per monitorare tramite algoritmi e in tempo reale lo stato di salute e il rischio crollo, è già operativo. Sono in fase di sperimentazione i "filobus intelligenti" lungo la linea 90/91, sensori installati a bordo e su strada forniscono in tempo reale e direttamente al mezzo il conteggio passeggeri, informazioni su veicoli fermi, presenza di ostacoli, pedoni o bici, il sistema dovrebbe garantire viaggi più regolari, puntuali e meno bruschi. Sempre sperimentale, e gestito da A2a, è il progetto che ricerca perdite sulla rete di teleriscaldamento mediante correlazione acustica. o quello con cui Mm ha costruito modelli in grado di identificare le anomalie per ogni punto di riconsegna dell'acqua nella rete per intercettare perdite tecniche o frodi. Sono in tutto 44 al momento i progetti in cui il Comune, direttamente o tramite le proprie aziende partecipate, sta applicando l'Intelligenza Artificiale. Si tratta di 19 progetti già operativi e 25 in fase sperimentale, in testa con 21 c'è A2a, 14 sistemi sono gestiti direttamente dal Comune, 4 da Mm, due da Atm e uno da Amat. Tra i piani che sta testando Palazzo Marino c'è il riconoscimento e l'"offuscamento" dei dati personali non pertinenti presenti nelle immagini collegate a una sanzione. E Atm, che entro il 2026 avrà il 50% della flotta elettrica, sta sviluppando un sistema di Ia per stimare il consumo energetico di ogni mezzo in base alla tratta e al tempo, creando dei piani di ricarica con "predizioni in tempo reale". E il Comune usa l'IA per velocizzare le pratiche edilizie (dalle immagini satellitari per aggiornare il database topografico al riconoscimento di passi carrai o dehors su strade anche se sono parzialmente coperti). Di tutto questo si è parlato durante la "Milano Digital Week 2025" che si è tenuta nei giorni scorsi, ma anche degli anticorpi di cui il Comune si è dotato. La coordinatrice del Board per l'innovazione tecnologica Layla Pavone ha presentato il "Manifesto per l'uso dell'intelligenza artificiale", Milano è la prima città in Italia a dotarsi di un documento di così ampio respiro. "L'IA è ormai entrata a far parte della vita e del lavoro di tutti, anche all'interno della macchina comunale - commenta -. Deve un alleato per migliorare i servizi e risolvere difficoltà e con questa iniziativa ci vogliamo impegnare ad un impiego rispettoso, sicuro, centrato sulle persone e orientato al bene comune". Il testo definisce sei valori fondamentali a cui il Comune dichiara di attenersi: all'"Umanesimo digitale", per una AI che rispetti dignità e diritti umani, si affiancano "Trasparenza e Comprensibilità", che garantiscano ai cittadini il diritto di conoscere i criteri e i motivi per cui vengono usati gli algoritmi, "Inclusività e Pari Opportunità", per un accesso equo ai servizi digitali per tutte le fasce della popolazione.

Priorità alla "Sicurezza e Protezione dei dati", per la massima tutela delle informazioni sensibili e della privacy, seguite da "Sostenibilità" (riduzione dell'impatto ecologico) e "Partecipazione civica", per cui il Comune si impegna anche a promuovere corsi sull'uso responsabile dell'IA. Tutte le decisioni critiche, assicura, "resteranno sotto la supervisione diretta di un operatore pubblico".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica