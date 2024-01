"Abbiamo dovuto buttare il materasso". Wanda Nara sulla prima notte di sesso con Icardi

Dieci anni fa, il 27 maggio 2014, Wanda Nara e Mauro Icardi si sposavano in Argentina davanti a decine di giornalisti e centinaia di invitati. Ma l relazione, nata sulle ceneri del divorzio della showgirl dall'ex marito Maxi Lopez, era iniziata un anno prima, quando lei e l'ex marito vivevano ancora insieme. La showgirl non ha mai raccontato come è scoccata la scintilla con Icardi, almeno fino a oggi. Ospite del podcast "Rumis" condotto dalla sorella Zaira, Wanda ha rivelato come lei e Maurito si sono conosciuti e della loro prima notte insieme, fornendo dettagli piccanti delle loro gesta sotto le lenzuola.

Wanda Nara e Icardi, come si sono conosciuti

"Non credo di averla mai raccontata questa", ha esordito la Nara nell'intervista fatta con la sorella, svelando com'era i rapporti tra lei e Maxi nel 2013, quando Mauro Icardi entrò nelle loro vite. "Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico", ha raccontato l'argentina. "Eravamo molto amici, mi diceva con chi usciva e lui sapeva che ero separata. Aveva quattro cellulari perché divideva le donne per continenti, una follia. Poi qualcosa tra noi è cambiato", ha ammesso Wanda, parlando del sentimento che è iniziato a crescere e che si è trasformato poi in amore.

La prima notte insieme

Nel corso della chiacchierata con Zaira, Wanda Nara è entrata nel dettaglio della prima infuocata notte di passione tra lei e l'attuale marito: "Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più". E la conseguenza di quella notte di sesso sfrenato sono state persino fisiche, ha assicurato la showgirl argentina: "Ho dovuto prendere l'ibuprofene ogni quattro ore perché il giorno dopo avevo dolori fortissimi. Lo ricordo perché non ero abituata a dare il massimo". In ogni caso, quel primo appassionato incontro ha segnato la vita di Icardi e quella di Wanda Nara, che oggi dopo dieci anni sono ancora una coppia: "Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo dopo tra noi non sarebbe accaduto". Nonostante il periodo di crisi vissuto tra il 2021 e il 2023 - a causa di un tradimento del calciatore - la coppia oggi vive un momento di ritrovata sintonia. La recente scoperta della leucemia, di cui soffre Wanda Nara, sembra essere servita anche a riavvicinarli con forza.