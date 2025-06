“Non dimenticherò”. Amadeus ricorda la pacchista di 29 anni malata di cancro

Una notizia che ha sconvolto tutti. Non solo la produzione di Affari Tuoi ma anche lo stesso Amadeus. Nel week-end la morte, a soli 29 anni, di Harley Zuriatti ha lasciato un segno per chi segue il programma della Rai. Non un nome famoso ma chi è un fan di Affari Tuoi sa che la giovane friuliana è stata una delle protagoniste del programma prima anche che Stefano De Martino arrivasse al timone del prime time show. La giovane ha partecipato insieme al marito Andrea – che ha sposato poco dopo – ed è tornata a casa con una vincita di 20mila euro. In tv ha parlato della sua malattia che, all’epoca, ha creduto di aver sconfitto ma le cose non sono andate così.

La giovane, infatti, non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro ed è venuta a mancare lasciando un vuoto nel cuore della sua famiglia. Nel cordoglio si è unito anche Amadeus. Il conduttore che, come ben sappiamo, ha lasciato la Rai per sperimentare nuove avventure su Nove, ha conosciuto Harley e la sua storia dato che, nel 2024, era ancora dentro il progetto di Affari Tuoi. Per questo, con due stories che ha pubblicato su Instagram, ha voluto omaggiare la ex pacchista. “Un abbraccio che non dimenticherò mai. Ciao Harley”, ha scritto il conduttore. Insieme anche una foto con la ex concorrente in cui Amadeus si congratulava con lei per la vincita. poi ancora: "Coppia meravigliosa, Andrea e Harley". In aggiunta al testo una foto della friuliana con il marito Andrea.

Nel dettaglio, Harley e il marito Andrea Fiorillo hanno giocato insieme ad Affari Tuoi nella puntata del 22 aprile 2024. Qui, la pacchista ha raccontato di aver scoperto il programma mentre faceva la chemioterapia. "Avevo grossi pensieri positivi. Da quando mi sono ammalata, il mio scopo è diventato dare forza alle persone che vivono ciò che vivo io”, aveva rivelato in tv e di fronte ad Amadeus. “Nel reparto oncologico, quando facevo la chemioterapia, facevo 7-8 ore di infusione. Ero la veterana che stava tutto il giorno nella sua postazione”, ha aggiunto. “Passavano tante persone e ho avuto modo di conoscerne tante. Così mi sono resa conto che il mio desiderio più grande era sentire le loro storie e dargli forza. Molte persone piangono mentre fanno la chemioterapia, stanno male perché non hanno un supporto emotivo, non hanno un aiuto", disse. Nel programma dell'access prime time di Rai 1 vinse 20mila euro.

Intercettata da Fanpage, poco dopo la trasmissione, disse che per lei “è stato terapeutico parlare della malattia in tv”. Purtroppo il male non è stato sconfitto. A rivelare quanto è accaduto è stato proprio il marito in breve post sui social. “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti.

Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l'ultimo saluto come merita”. Colpito da queste parole, Amadeus si è voluto unire al lutto, ricordando il sorriso della giovane e omaggiare la sua forza contro un male insidioso che, purtroppo, non ha potuto sconfiggere.