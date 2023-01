Addio ad Adam Rich, l'ex "bambino" della famiglia Bradford

È scomparso a soli 54 anni nella sua casa di Los Angeles Adam Rich, l'attore noto per aver interpretato il personaggio di Nicholas, il figlio più piccolo della famosa serie tv anni '70/80 La Famiglia Bradford. A darne notizia il portale di spettacolo Tmz, secondo cui sarebbe morto l'8 gennaio, non specificando la modalità, ma solo la famiglia dell'attore come fonte.

Rich era stato uno delle tante baby star che avevano iniziato a lavorare da piccoli diventando molto famosi. Nato nel 1968, il suo esordio avvenne nel 1977, a soli 9 anni, proprio intepretando Nicholas, il figlio più piccolo della numerosa famiglia amatissima in tutto il mondo. Cinque fuorono le stagioni che lo videro protagonista, alla fine delle quali aveva cercato di continuare la carriera di attore in altre serie televisive come Love Boat, Chips, Fantasilandia, senza però ottenere la fama degli esordi.

Un destino, il suo, legato a quelli di molti altri che dopo aver raggiunto incredibili vette di successo, si ritrovano poi ad inevitabili discese. A soli 18 anni nel 1987, durante un'intervista, rivelò amaramente di non sentirsi più carino come quando aveva interpretato il personaggio di Nicholas. Nel 1993 la sua ultima apparizione in un episodio di Baywatch, per poi lasciare le scene per combattere la dipenenza da alcol e droga, che nel 1989 lo aveva portato quasi alla morte per un overdose di Valium. Una discesa implacabile e dolorosa, anche economica, tanto che nel che nel 1991 venne arrestato per un tentativo di furto.