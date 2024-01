Aggredito George Ciupilan. L'ex gieffino sui social con gli ematomi sul volto

Aggredito per colpa della sua popolarità. È quanto denunciato da George Ciupilan, il giovane tiktoker che nel 2022 è stato tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Il ventiduenne è apparso sui social network in un video, nel quale ha mostrato i lividi e i graffi dovuti a una violenta aggressione subita negli scorsi giorni e il filmato, seppur breve, è diventato virale sul web.

Da settimane Ciupilan non si faceva vedere sui social. I suoi follower di TikTok, quasi due milioni, si erano accorti della strana assenza ma mai avrebbero immaginato che il motivo del suo allontanamento fosse dovuto a un'aggressione. E invece il giovane di origini rumene è tornato sul web per raccontare quanto accadutogli.

Il video su Instagram

Nelle scorse ore George ha pubblicato un breve filmato sulla sua pagina Instagram, canale meno utilizzato rispetto a TikTok, ma dove è seguito pur sempre da mezzo milione di fan. Nel video è impossibile non notare i lividi sul suo volto e i vistosi graffi sul collo e sulla spalla e quando Ciupilan ha iniziato a parlare i follower hanno capito subito la gravità della situazione. "Purtroppo queste sono le mie condizioni. Devo fare ancora degli accertamenti medici per quanto riguarda la spalla, che faccio fatica a muovere", ha esordito l'ex gieffino mostrando il corpo e gli evidenti segni dell'aggressione.

"Pago lo scotto della popolarità"

Nel suo racconto, però, l'influencer non ha fornito maggiori dettagli sulla dinamica dell'aggressione. Nonostante alcuni siti riportino, che ad aggredirlo in strada sarebbe stato un gruppo di ragazzi, nel suo video George non ha fatto alcun riferimento alla dinamica dell'accaduto, rimanendo in realtà sul generico: "Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità, spero che nessun altro collega possa correre rischi simili come sta succedendo a me in queste ore". Come siano andate davvero le cose il ventiduenne forse lo racconterà più avanti dopo altri accertamenti medici dei quali ha parlato prima di salutare i suoi follower. In pochi minuti sotto al post si sono si sono accumulati molti commenti, soprattutto di personaggi famosi che due anni fa parteciparono insieme a lui al Gf. "Fratellino denunciarli è il minimo così pagheranno per quello che hanno fatto e anche tanto!!!", ha scritto Matteo Diamante, mentre Patrizia Rossetti ha aggiunto: "George tesoro mi spiace tantissimo!! Gli umani stanno diventando davvero ignobili!! Non ho parole per questi schifosi!!!".