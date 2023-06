Quella "A" aggrovigliata e i "troppi" cuoricini: chi è davvero Arisa

Dalla firma e da alcuni cenni di grafia di Arisa emerge un carattere estroverso, che la rende aperta all’incontro purché l’altro non sia invadente e le conceda un corretto spazio a garanzia alla propria carriera nella quale vuole essere vincente (lettere minori proporzionate vedi le parole “con affetto”). Ama portare avanti sia a livello intellettivo che emozionale le proprie idee, cercando di trovare in esse uno scopo ben preciso che la renda protagonista. Pertanto, diventa reattiva di fronte a reali o presunte imposizioni; in tal caso potrebbe anche rispondere in modo aggressivo (vedi tratto prolungato sulla lettera F tanto da sembrare una freccia), che in fondo è un comportamento che le appartiene.



Possiede senso estetico e gusto del bello che sa usare con grazia e con sicurezza, tipica di chi sa di possedere tale dono e, a volte, rischia di eccedere per un sottofondo di narcisismo (troppi cuoricini). Tra le tante caratteristiche positive che emergono in Arisa, si rileva, anche se in modo mascherato, il bisogno di avere sicurezze economiche (vedi riccio iniziale nella lettera C e nella A) che le garantiscano un futuro tranquillo.

La cantante è senza dubbio una persona sensibile e delicata d’animo, per cui il mondo dei sentimenti e delle emozioni finisce per avere un’importanza assoluta nella sua vita, forgiando un carattere non sempre compiacente, soprattutto se non le è permesso un contradittorio democratico. In tal caso punta i piedi e se ne va, covando anche del risentimento che rischia di esasperare il suo naturale protagonismo (vedi lettera A aggrovigliata).