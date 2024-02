Alain Delon, choc nella sua abitazione: sequestrate 72 armi da fuoco

Ben 72 armi da fuoco e oltre tremila munizioni: è questo l'arsenale che si è ritrovata la gendarmeria francese che la settimana scorsa ha perquisito l'abitazione dell'attore Alain Delon e sequestrato tutto il materiale. La notizia è stata fornita alla stampa d'oltralpe soltanto nelle ultime ore dopo le dichiarazioni del procuratore di Montargis, Jean-Cèdric Gaux, in un comunicato.

La scoperta

La gravità della situazione nasce dal fatto che l'attore di 88 anni, ormai sempre più in precarie condizioni di salute, " non aveva alcuna autorizzazione che gli permettesse di detenere un'arma da fuoco " secondo quanto rilevato dai prini accertamenti. Questa perquisizione è stata effettuata dopo che la Procura ha deciso di aprire un'altra indagine per le pressanti richieste dei figli sempre più preoccupati per lo stato di salute del padre e i continui conflitti familiari come accaduto negli ultimi tempi. Come scrive Le Parisien, il sequestro è avvenuto nella dimora di Douchy (Loiret).

Le accuse a Delon

Nonostante le prime dichiarazioni della gendarmeria, alcuni media francesi fanno sapere che quelle possedute da Delon sarebbero per lo più di armi da tiro (categorie A e B) e da collezione visto che all’interno della proprietà di famiglia esiste addirittura un poligono di tiro. Se verrà certificato che l'attore non avesse l'autorizzazione a detere quelle armi, potrà essere accusato di " deposito illecito di armi " e " acquisizione e detenzione illecite di armi delle categorie A, B e C ", come indicato dal pm di Montargis. Le tensioni con i familiari e le preoccupazioni per il fragile stato di salute dell’attore avrebbero spinto i giudici a evitare qualsiasi rischio. " Il mio cliente è molto preoccupato di sapere che Alain Delon viene tenuto senza cure mediche e con armi nelle vicinanze" , ha dichiarato Yassine Bouzrou, l’avvocato di Hiromi Rollin, compagna dell'attore.

Secondo le indagini dei gendarmi, un medico di base che ha Alain Delon nell'estate 2023 ha visto che il suo morale fosse molto basso e non avesse più aspettative riguardo alla sua vita. Sul referto medico è stato osservato che fosse "in uno stato di esaurimento fisico e psicologico con un forte rischio suicidario" . In un'intervista al magazine Elle, la figlia Anouchka Delon ha raccontato che quando va a trovare il padre si reca " sempre con la sua guardia del corpo ".