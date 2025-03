Alessandra Amoroso incinta, cancellate le ultime date del tour: come chiedere il rimborso

Ascolta ora 00:00 00:00

A tre mesi dalla data zero, prevista alle Terme di Caracalla il prossimo 11 giugno, il tour estivo di Alessandra Amoroso cambia. A costringere gli organizzatori a riprogrammare l'ultima parte della tournée dell'artista è stato l'annuncio sulla sua gravidanza. Dopo giorni di indiscrezioni, la cantante salentina ha confermato di essere in attesa del suo primo figlio, una bambina, che verrà alla luce il prossimo settembre. Proprio a causa del parto programmato in quel periodo Amoroso è stata costretta a cancellare le ultime date del suo tour.

Il post di annuncio

Da giorni si parlava di una possibile gravidanza di Alessandra Amoroso e gli esperti di gossip avevano addirittura svelato il nome della piccola, Penelope. Pettegolezzi incontrollati ai quali la cantante ha deciso di mettere un freno, confermando la notizia con un post Instagram. "U n dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino ", ha scritto sui social Amoroso, pubblicando una foto insieme al compagno, Valerio Pastore, 31 anni, videomaker e tecnico del suono. La notizia ha avuto un enorme impatto in rete ma ha anche imposto agli organizzatori del suo tour una revisione del programma alla luce delle nuove condizioni dell'artista.

Le date cancellate

Friends and Partners, che produce e organizza il suo "Fino a qui Summer Tour", ha comunicato che le ultime tre date della tournée di Alessandra Amoroso sono state cancellate. Dal cartellone sono così "spariti" i concerti del 18 agosto a Roccella Ionica (Roccella Summer Festival - Teatro al Castello), quello del 6 settembre a Macerata (Sferisterio) e l'ultimo del 24 settembre a Napoli, dove Alessandra avrebbe dovuto concludere la sua tournée. Amoroso saluterà i fan con la data finale del 7 agosto a Lecce all'interno della manifestazione "Oversound Music Festival".

Come ottenere il rimborso

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per una delle date cancellate potranno richiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025 tramite il circuito d'acquisto. La corsa al rimborso è già cominciata e non sono mancate le segnalazioni dei fan, che non riescono a effettuare la procedura per riavere i propri soldi.

I problemi tecnici dovrebbero essere risolti nelle prossime ore, intanto gli organizzatori invitano a seguire le indicazioni. Per chi ha comprato il biglietto su TicketOne è possibile accedere all'areadel sito e seguire la procedura con i dati del biglietto e quelli personali.