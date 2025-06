Alessandro Borghese, la moglie Wilma Oliverio, il figlio mai conosciuto: chi è lo chef rubacuori della tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Momento d'oro per Alessandro Borghese che, per la prima volta, entra nella rinomata guida Michelin con il suo omonimo ristorante, AB - Il lusso della semplicità, situato all'interno del Casinò di Venezia. Per lo chef e la sua brigata nessuna Stella ma una menzione speciale, che ha fatto finire il locale nella guida e che promette bene per il prossimo autunno, quando verranno assegnate le nuove stelle Michelin. Il riconoscimento arriva a poche settimane dall'evento che Borghese ha celebrato con Sky per i dieci anni del suo programma "4 Ristoranti", un episodio-evento che ha celebrato il compleanno di uno degli show televisivi più seguiti di sempre.

La moglie Wilma Oliverio

Da quasi vent'anni al fianco di Alessandro Borghese c'è Wilma Oliverio, 49 anni - "la bionda dietro il fenomeno", come si è definita lei sulle pagine del Corriere - che lo chef ha sposato nel 2009, pochi mesi dopo essersi conosciuti, e dalla quale ha avuto due figlie, Alexandra e Arizona. Originaria di Benevento ma cresciuta in Calabria, Wilma porta nel sangue un mix di culture: madre croata, padre spagnolo. Dopo essersi laureata in Scienze Politiche, Oliverio ha lavorato nel mondo dell'ospitalità e della ristorazione nell'azienda di famiglia. Un segno del destino visto che pochi anni dopo ha incontrato chef Borghese. " Ci siamo conosciuti per un progetto di lavoro e è stato un grande colpo di fulmine. Io ero fidanzatissima, anche se pensavo solo al lavoro e non a metter su famiglia. Ma lui è stato un ciclone che mi ha letteralmente travolto. E mi piace pensare che sia stato lo stesso anche per Ale. Prima di me, lui ha avuto tantissime amanti, poi però da adulti consapevoli abbiamo messo in discussione le nostre vite precedenti e ci siamo scelti ", ha raccontato Wilma al Corriere. La proposta di nozze arrivò su un aereo durante una turbolenza. " Le ho detto: ‘Spostiamoci’. Ma lei capisce ‘Sposiamoci’. E risponde emozionata: ‘Sììì’. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero", ha scherzato Alessandro Borghese, proseguendo: "Ho una donna accanto che sa fare benissimo la mamma e che mi aiuta a fare il papà. Ci scegliamo ogni giorno e cerco di non farle mancare niente" .

Il figlio mai conosciuto

Prima di incontrare Wilma Oliverio lo chef ha avuto diverse relazioni, alcune delle quali sono finite anche sulle prime pagine delle riviste di gossip. Da una di queste relazioni è nato il suo primo figlio, del quale Borghese ha saputo della sua esistenza solo molti anni dopo la nascita, avvenuta nel 2006. Il ragazzo, del quale non si conosce il nome, vive all'estero e non ha mai incontrato il padre Alessandro per motivi, che lo chef non ha voluto spiegare. " Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo, solo su internet. Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare ", ha raccontato Borghese sulle pagine de Il Giorno pochi mesi fa.

Chef rubacuori della tv

Alessandro Borghese è uno dei cuochi più amati della tv ed è considerato uno dei più belli, per questo è soprannominato lo "chef rubacuori". Oltre ad avere avuto molti flirt prima di sposare la sua attuale compagna, Borghese è molto apprezzato dalle fan e anche dalle ristoratrici che Alessandro incontra in giro per l'Italia durante le registrazioni del suo programma "4 ristoranti". Del resto la bellezza ce l'ha nel sangue visto che è figlio della famosa attrice Barbara Bouchet.

Nato a San Francisco nel 1976, dopo essersi diplomato all'American Overseas School of Rome, Borghese gira il mondo per fare esperienza come cuoco poi sbarca in televisione nel 2005 diventando untelevisivo conducendo la prima stagione di "Cortesie per gli ospiti". Solo nel 2017 decide di aprire il suo ristorante a Milano e poi il secondo a Venezia, che lo ha fatto entrare nella guida Michelin.