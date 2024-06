"Ho vomitato". Finisce male il pranzo di Alessandro Borghese con l'intestino d'agnello

Ascolta ora 00:00 00:00

Da sette anni Alessandro Borghese è alla guida del reality culinario "4 Ristoranti", dove mette alla prova quattro ristoratori e altrettanti locali. Lo show è uno dei format più longevi e amati della tv, ma quello che i telespettatori vedono non è tutto ciò che davvero succede dietro alle telecamere. Lo ha confessato lo chef durante l'intervista rilasciata a Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli nel loro nuovo podcast "2046", raccontando alcune esperienze disgustose avute nel corso delle registrazioni del programma.

Alessandro Borghese è stato ospite della puntata intitolata "La scuola alimentare" insieme a Giulia Innocenzi, conduttrice e saggista. Nel corso del podcast gli ospiti hanno parlato di cibo, allevamenti e problematiche alimentari, ma l'ospitata è stata anche l'occasione giusta per Rovazzi e Mazzoli di indagare su "4 Ristoranti" e i retroscena più singolari legati alla trasmissione. Così lo chef stellato ha rivelato di avere vissuto in prima persona due esperienze che con la buona cucina e il buon cibo non hanno nulla a che fare.

L'episodio delle interiora non pulite

Parlando della cucina rurale, quella legata alla terra, Alessandro Borghese ha ricordato un episodio di "4 Ristoranti" registrato in Sardegna: "Eravamo a Barbagia e partecipavano tre pastori sardi anziani e uno più giovane che veniva visto in maniera dubbiosa dai più vecchi. Registriamo l'ultima cena: brace di carne e Sa Cordula, cioè l'intestino tenue dell'agnello intrecciato su sé stesso". Lo chef ha raccontato che il tipico piatto sardo viene cotto alla brace prima di essere servito ai commensali e che la pulizia delle interiora è fondamentale. Un'operazione che, a quanto pare, non è stata eseguita alla lettera durante il programma: "Arriva il piatto a tavola e i pastori si guardano, uno annusa e dice: 'Sa di mer**'. Noi però eravamo in trasmissione, quindi con le telecamere e tutto il resto, quindi tagliamo e mangiamo. Ma non ce l'ho fatta. Dopo aver mangiato un pezzetto sono scappato dietro al capanno a vomitare".

La testa del pesce dalla spazzatura

Il disgustoso piatto assaggiato in Sardegna non è l'unico ad avere lasciato un ricordo terribile a Borghese. Un'altra disavventura è accaduta anche durante le registrazioni di una puntata dedicata a una nota città sul mare. "Eravamo al mare, ordino una spigola e mi arriva senza testa. Io chiedo il motivo e il cameriere mi dice sicuro: 'Tranquillo, sistemo tutto io'.

Lui si avvia verso al cucina ma io lo seguo senza fari vedere e vedo che infila la mano nella, riprende la testa del pesce e la riposiziona nel piatto attaccata al pesce", ha rivelato lo chef stellato, concludendo: "Lì è successo un bel disastro". Tutte scene che, ovviamente, non sono state mandate in onda ma che descrivono cosa c'è oltre ciò che vediamo sul piccolo schermo.