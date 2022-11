Alessandro Haber sulla sedia a rotelle: "Ho pensato di farla finita"

A 75 anni con una carriera in tv, cinema e teatro di tutto rispetto, premi e riconoscimenti conquistati, Alessandro Haber non si aspettava certo di finire su una sedia a rotelle per un intervento chirurgico finito male. Invece l'attore è vittima di un dramma personale che da otto mesi lo vede costretto a vivere su una carrozzina. " Sto facendo delle terapie per un'operazione andata non bene, poi ne ho fatta un'altra. Sto provando a riprendermi. Fatto sta che guardo il mondo a mezza altezza ", ha raccontato Haber a Libero in una lunga intervista, dove ha mostrato tutta la fragilità di un periodo difficile e complicato.

L'attore, originario di Bologna, si è mostrato al grande pubblico per la prima volta in sedia a rotelle alla presentazione del cortometraggio da lui diretto "L'inganno" in occasione dell'ultima Festa del Cinema di Roma. Nonostante l'impedimento fisico, Haber continua a lavorare in teatro e a portare avanti la sua passione per il cinema, ma è innegabile che la sua visione sia cambiata: " Lavoro, faccio delle prove in teatro, vado ai concerti però non sono autonomo. Mi avete trovato in un momento in cui la riflessione e lo struggimento sono particolarmente forti". E l'artista non ha nascosto di vivere un periodo estremente delicato della sua vita: "Ho uno stato d'animo decisamente fragile in questo momento" .

Parlando a Libero, Haber non è entrato nei dettagli di quanto avvenuto otto mesi fa, quando è finito sulla sedia a rotella, ma ha ammesso di essere provato dalla situazione. " Ho realizzato molti sogni e ne ho ancora altri", ha detto Alessandro Haber parlando dei cammei in due film ora nelle sale (uno su Dante e l'altro su Caravaggio) ma per descrivere il momento personale che sta vivendo non ha usato parole confortanti : "Nella vita di tutti i giorni mi sento perso" .

I pensieri negativi e la riabilitazione