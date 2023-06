All’asta il maglione di Lady Diana con la "pecora nera": valutato fino a 80mila dollari

Ai tempi del fidanzamento con l’allora principe Carlo, Lady Diana amava indossare un maglione rosso decorato con file di pecore bianche e una pecora nera posta proprio al centro. Questo capo, uno dei preferiti della principessa, ha una storia e, forse, un significato particolari. Ora le due stiliste che lo crearono hanno deciso di metterlo all’asta. Il valore del maglione oscilla tra i 50mila e gli 80mila dollari (tra le 45mila e le 73mila euro).

Un maglione molto caro a Lady Diana

Nel 1981 Lady Diana suscitò la curiosità dei media indossando un maglione molto originale, del marchio Warm and Wonderful, a una partita di polo a cui partecipava il suo fidanzato, l’allora erede al trono Carlo. La base rossa del capo era intervallata da file di pecorelle bianche. Solo una, quella centrale, era nera. Sembra che la principessa tenesse molto a questo maglione: nello stesso anno, le stiliste Sally Muir e Joanna Osborne, che lo avevano creato nel 1979, vennero contattate da Buckingham Palace per effettuare una piccola riparazione. Su uno dei polsini vi era un piccolo strappo. Una cosa da nulla, ma il brand preferì cambiare il maglione con uno nuovo.

Per anni nessuno si accorse della sostituzione, eppure era evidente: nel 2020 l’esperta di moda reale Elizabeth Holmes si rese conto che in alcune foto il muso della pecora nera guardava a sinistra, in altre a destra. Al Telegraph, nel novembre dello stesso anno, Sally Muir svelò il piccolo mistero: “[Il pullover] ci arrivò con una…lettera della segretaria che parlava di quanto [Diana] vi fosse affezionata e [chiedeva se era possibile] ripararlo…noi decidemmo...di dargliene uno nuovo”.

Pensare che il guardaroba di Lady Diana è analizzato da sguardi attentissimi, una specie di scanner umano. Eppure questo particolare è sfuggito quasi a tutti. Le stiliste Osborne e Muir hanno dichiarato di aver ritrovato il capo con lo strappo mentre cercavano dei vecchi modelli in soffitta: “Abbiamo notato una piccola scatola. All’interno, nascosto vicino a un copriletto di cotone, c’era il maglione rosso con la pecora nera originale di Diana del 1981”.

Il pullover è stato affidato alla casa d’aste Sotheby’s, che lo venderà partendo a New York il prossimo settembre. In un comunicato stampa Cynthia Houlton, responsabile di Sotheby’s per il settore moda e accessori ha sottolineato l’unicità di questo maglione, il suo valore nell’evoluzione della personalità di Lady Diana, che passava anche attraverso la moda, le sue scelte di stile: “Questo capo eccezionale, conservato con cura, porta con sé i sussurri della grazia, del fascino e dell’occhio attento alla moda della principessa Diana”.

Quella pecora nera sul maglione

La Warm and Wonderful interruppe la produzione del pullover nel 1994. Nell’ottobre 2020, però, il brand Rowing Blazers ne mise in vendita una copia esatta a 430 euro circa, realizzata sia in versione maschile, sia in versione femminile e con la collaborazione di Osborne e Muir. Non solo: una copia del maglione è conservata nel Victoria and Albert Museum di Londra. Dettagli che fanno comprendere quanto questo maglione sia celebre, iconico e ancora oggi di moda, ambito. Un oggetto che ha mercato anche per il suo legame con Lady Diana.

Perché Diana amava così tanto quel maglione? La risposta potrebbe essere semplice: anche lei si sentiva una specie di pecora nera all’interno della royal family. Una ragazza che non capiva i motivi di tante regole forse anacronistiche, che avrebbe voluto ribellarsi, ma non aveva ancora la determinazione e l’esperienza per farlo. Chissà se Diana voleva davvero comunicare la sua insofferenza nei confronti della corte attraverso quel pullover all’apparenza così tenero. Un po’ come era la principessa: fragile, dolce, ma capace di scegliere per se stessa con grande coraggio e forza d’animo.