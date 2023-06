"All'Isola ho avuto un attacco ischemico transitorio". Le parole choc di Paolo Noise

" Finito… ora possiamo lasciarci alle spalle anche questa ". Paolo Noise è sereno nel parlare per la prima volta dopo settimane di mistero del malore avuto durante la sua partecipazione all'Isola dei famosi. Con un lungo post Instagram, lo speaker radiofonico ha confessato di avere avuto un attacco ischemico transitorio in Honduras, un grave malore avvenuto sulla spiaggia davanti alle telecamere, che però non è mai stato raccontato. Almeno fino a oggi.

Gli accertamenti in Italia

Lunedì lo speaker radiofonico aveva condiviso sulla propria pagina Instagram una foto fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano. Nel post Noise aveva detto di doversi sottoporre a una serie di accertamenti dovuti al problema di salute, che aveva avuto all'Isola dei famosi ma non aveva svelato realmente cosa era successo in Honduras. " Starò due giorni qui, sempre con il sorriso, lo stesso sorriso che ho ormai stampato sul viso da un mese al resto della vita ", aveva scritto ai suoi follower, lasciando un velo di mistero.

Il racconto choc di Paolo Noise

Poche ore fa Paolo Noise è tornato sui social e ha finalmente svelato ciò che ha vissuto dall'altra parte dell'oceano alcune settimane fa e che lo ha costretto ad abbandonare il gioco. " Ora che ho anche tutte le conferme mediche, che non ho strascichi, mi sento di dirvi brevemente cosa è successo", ha cominciato lo speaker de Lo Zoo di 105, proseguendo: "Ho avuto un TIA (attacco ischemico transitorio, ndr) mentre ero in spiaggia in Honduras, uno spavento che non posso descrivervi".

Noise, perché ha lasciato l'Isola