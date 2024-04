Investimento record e cifre: quanto vale Amadeus al Nove

Il passaggio di Amadeus al Nove è dato quasi per scontato, ma alla fine l'addio a viale Mazzini non sarà per una questione di soldi. Le cifre, che ruotano attorno al passaggio di rete del conduttore, sono astronomiche ma nelle tasche di Amadeus dovrebbero andare gli stessi soldi che la Rai gli offriva per rimanere sulla prima rete nazionale.

Pare che Discovery Warner Bros non abbia badato a spese pur di convincere l'ex direttore artistico del festival di Sanremo a traslocare dal primo canale al Nove. "Si parla di un investimento complessivo che si avvicina ai 100 milioni di euro, guarda caso la stima della raccolta pubblicitaria dell’ultimo Sanremo, per quattro anni. Ovvero 25 milioni a stagione", riferisce La Stampa parlando dell'imminente passaggio. Un investimento record se paragonato all'ultimo passaggio dalla Rai al Nove, quello di Fabio Fazio, che è costato a Discovery 40 milioni di euro.

Amadeus al Nove, quanto guadagnerà

Sul Nove Amadeus sarà protagonista della striscia quotidiana di access time con un nuovo format tipo i Soliti ignoti (ma potrebbe essere proprio lo stesso programma visto che i diritti Rai sono in scadenza) e condurrà un format musicale sul modello di X Factor, che andrà in prima serata. Il primo avrà un costo che si aggira attorno ai 60 milioni mentre il secondo - sulla base delle stime di programmi simili - dovrebbe costare 40 milioni di euro, per un totale di 100 milioni di euro spalmati su quattro anni, la durata del contratto che Amadeus è pronto a siglare con Discovery. Al conduttore, sempre secondo il quotidiano, andrebbe il dieci per cento, cioè dieci milioni di euro. "Una cifra importante per Amadeus ma anche vicina ai compensi Rai", fa sapere La Stampa.

Questione di share e investimenti

Insomma, a pesare sulla scelta di passare dalla Rai al Nove non sarebbe stata l'offerta economica (che la Rai, secondo i beneinformati, avrebbe addirittura alzato in extremis) ma il progetto editoriale su lunga durata proposto dalla Warner a Amadeus. "Sono stati fondamentali i processi decisionali snelli, con scelte basate su business plan solidi e con ritorni economici, con un management che da dieci anni è sempre lo stesso". In tutta questa storia - passaggio o meno - a spiccare sono soprattutto i 100 milioni che Discovery Warner Bros è pronta a puntare su Amadeus. La stessa cifra della raccolta pubblicitaria dell'ultimo festival di Sanremo portato a casa dal presentatore.

Nonostante l'investimento astronomico sul Nove hanno fatto bene i conti in termini di ritorno economico e di ascolti, ma anche Amadeus sa di poter contare su una maggiore libertà di azione sia dal punto di vista di ulteriori ritocchi al contratto sia sul futuro anche della moglie,, che al Nove potrebbe avere già un posto assicurato.