Ambra Angiolini, il duro sfogo sui social: "Non faccio la vittima, il problema è l'ipocrisia della tv e gli hater"

"Questo post non è per vittimismo che lo scrivo, ma per rimettere a posto le cose". Così Ambra Angiolini ha esordito sui social network nelle scorse ore. L'attrice ha affidato alla propria pagina Instagram un duro sfogo sul trattamento riservatole dalla stampa e dalle tv trent'anni fa, quando era il fenomeno della televisione degli anni '90. "Fardello ciccia", ha scritto Ambra facendo riferimento a quello che oggi viene definito body shaming e di cui lei fu vittima proprio negli anni del successo.

Grazie a Non è la Rai, il programma cult di Gianni Boncompagni, Ambra Angiolini è diventata famosa ma la pressione mediatica e il successo sono andati di pari passo con l'ansia da prestazione e i disturbi alimentari. Le riviste dell'epoca parlavano della sua popolarità e bravura ma anche dei suoi chili di troppo e questo ha sempre rappresentato un punto debole per l'attrice. E proprio su questo tema, a distanza di molti anni, Ambra si è voluta togliere l'ultimo sassolino dalla scarpa.

Il lungo post di sfogo su Instagram

L'attrice ha pubblicato su Instagram una serie di immagini di articoli usciti su riviste e quotidiani negli anni d'oro di Non è la Rai, sfogandosi duramente: "Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino (prezioso come non mai), mi sono resa conto dell'ipocrisia della tv e di certa carta stampata; probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto… troppo". Poi il ricordo doloroso legato al suo passato: "Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più 'spensierata' invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più 'mia' che di tutti".

Il difficile rapporto con il proprio corpo

Ambra non ha fatto sconti a chi la mise nel mirino allora, definendo il trattamento ricevuto una sorta anticipo di quello che oggi viene definito body shaming: "Il problema di oggi, si dice ovunque, sono gli haters, ma c'è qualcuno che molto tempo fa gli ha evidentemente fatto scuola". Prima di congedarsi dai propri follower, Ambra ha voluto però chiarire un punto: "Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta". Una battaglia della quale l'attrice aveva parlato anche poche settimane fa, durante l'ospitata al Riviera International Film Festival, dove aveva parlato delle sue fragilità e del difficile rapporto con il suo corpo: "Io mi sono sempre sentita sbagliata, non ho mai capito come poter amare il mio corpo".