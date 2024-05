La storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ha tenuto banco sulle pagine della cronaca rosa dal 2017 al 2021, anno del definitivo addio. Dalle prime foto insieme, nell'estate 2017, pubblicate dal settimanale Chi alle voci sulle presunte nozze, fino al burrascoso addio nell'autunno del 2021.

La cena a sorpresa

Aprile 2017. Ambra Angiolini è impegnata nelle riprese del film "La verità, vi spiego, sull'amore" ed è reduce dalla fine della breve relazione con il modello Lorenzo Quaglia. Il set della pellicola, di cui Ambra è protagonista, è a Torino, città dove vive anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Una sera entrambi vengono invitati a cena da alcuni amici in comune e il feeling tra il tecnico bianconero e l'attrice è immediato.

Le prime foto insieme

Nonostante i rispettivi impegni di lavoro, Ambra e Allegri iniziano a frequentarsi, cercando di tenere la loro storia lontano dai paparazzi, e si scambiano decine di messaggi, come svelerà più tardi la Angiolini. Il settimanale Chi, però, li sorprende durante un weekend all’Argentario e le foto della loro passione ardente fanno il giro del web in poche ore. È luglio 2017 e la rivista diretta da Alfonso Signorini dedicata la copertina alla nuova coppia dell'estate e le immagini non lasciano spazio a dubbi. Tra loro la passione è travolgente. Per molti, però, la coppia non è destinata a durare e in tanti sono pronti a scommettere che si tratti di un flirt estivo.

L'anello e le premure di Allegri

Nonostante i gossip, l'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri supera l'estate e nell'autunno 2017, a sorpresa, spunta un anello all'anulare dell'attrice che ha il sapore del "per sempre". Ambra pubblica la foto del solitario sui social, ma poi ci ripensa e - per evitare i soliti pettegolezzi - cancella tutto. Massimiliano Allegri è innamoratissimo della Angiolini e i paparazzi lo sorprendono in più di una occasione, mentre la accompagnata a teatro - dove Ambra è in scena con La guerra dei Roses - e la va a riprendere a pranzo per mangiare insieme a lei prima di tornare ai rispettivi impegni.

Le prime dichiarazioni ufficiali

Estate 2018. Le prime dichiarazioni ufficiali sulla relazione arrivano un anno dopo il primo incontro. Vanity Fair dedica all'attrice la copertina di luglio e nell'intervista Ambra parla con amore di Massimiliano. "Ci siamo conosciuti scrivendoci. È arrivato l'unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre", confessa Ambra parlando dell'uomo che l'ha letteralmente stregata.

I rumor sulla gravidanza e le nozze

Settembre 2018. Mentre sui giornali impazza la notizia che Ambra potrebbe essere incinta, la stampa rosa fa circolare la notizia che Allegrini e Ambra sono pronti a sposarsi. L'indizio lo fornisce la Gazzetta dello sport: "Allegri non organizzerà il camp per bambini a Livorno che era diventato una consuetudine, o quantomeno non sarà presente, come sempre è stato, alle giornate di calcio dei ragazzini". Ad avvalorare la tesi delle nozze ci sono le fedine indossate dalla coppia e gli incontri con le rispettive famiglie. Ma con l'arrivo dell'autunno, e l'inizio del campionato, mister Allegri smentisce: "L'anello? È solo un regalo di Ambra. Non abbiamo in programma di sposarci".

Il periodo delle polemiche

2019. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri vivono la loro storia d'amore alla luce del sole. Lei è impegnata su diversi set - "Brave ragazze" e il la fiction "Il silenzio dell'acqua" - mentre Allegri sembra essere ad un passo dall'addio alla Juventus. Il clima attorno al tecnico è teso ma Ambra è saldamente al fianco del compagno, sostenendolo anche pubblicamente. A maggio, in occasione del concertone, anche lei finisce al centro della polemica e la coppia si ritrova al centro dell'attenzione mediatica. A livello personale, però, i due sono uniti. Convivono insieme e sembrano davvero essere destinati all'altare, ma Ambra a Domenica In frena gli entusiasmi: "Non sento l'esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Io amo un uomo e questo può bastare".

La lontananza per il Covid

Marzo 2020. Con lo scoppio della pandemia, Ambra e Massimiliano Allegri si allontanano per cause di forza maggiore. L'attrice rimane a Brescia con i figli, mentre il tecnico livornese sceglie di rientrare a Livorno per essere più vicino alla figlia Valentina. "Ci sentiamo con lunghe telefonate. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore", racconta Ambra, parlando del lockdown. Con la fine delle restrizioni, in estate, Ambra e Allegri tornano a vivere la loro relazione e vengono fotografati innamorati e affiatati in vacanza in montagna e a Roma. La loro relazione sembra essere solida, ma la crisi è dietro l'angolo.

La crisi e la smentita

Il 2021 si apre con pesanti voci che riguardano Ambra e Allegri. Secondo la stampa rosa i due sarebbero ai ferri corti. Si parla di tradimenti e si vocifera che l'attrice stia facendo di tutto per salvare il rapporto. Durante l'ospitata a Domenica In da Mara Venier, però, Ambra Angiolini smentisce la crisi con Massimiliano: "Non è vero! È solo cambiata la mia visione dell'amore. Prima pensavo che l'amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire". A luglio l'attrice e l'allenatore si concedono una vacanza sulla costa amalfitana, ma nelle immagini che le riviste di gossip pubblicano si nota che Ambra ha perso il sorriso.

L'addio definitivo

A partire da settembre 2021 Ambra e Allegri non si mostrano più insieme. Per la stampa è la prova definitiva della fine della relazione. La conferma arriva agli inizi di ottobre, quando il settimanale Chi anticipa: "Dopo 4 anni si chiude la storia d’amore tra l’attrice e l’allenatore della Juventus. Un colpo al cuore per lei, che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che Allegri sia sparito senza troppe spiegazioni". Sul web si scatenano i pettegolezzi: si torna a parlare di tradimenti e Ambra Angiolini finisce nel mirino di Striscia la notizia che le consegna un tapiro. Così la figlia Jolanda decide di intervenire sui social nel tentativo di difendere la madre, confermando le voci sulle presunte scappatelle di Allegri: "Non è giusto che la sua vitam venga sbandierata ai quattro venti. E' davvero necessario infierire? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?".

La questione dell'affitto

La rottura tra Allegri e Ambra finisce per dominare la cronaca dell'inverno 2021/2022. I due sono ai ferri corti anche per la questione dell'affitto dell'appartamento dove vivevano assieme. L'attrice viene accusata di non pagare gli affittuari da tempo, ma sostiene che spetta all'ex fidanzato saldare i conti e l'intervento di Striscia la notizia la fa finire al centro di una brutta contesta, che si risolve solo dopo l'estate 2022. Sia Ambra che Allegri non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sui motivi dell'addio, ma negli ultimi due anni l'attrice non ha mancato di lanciare sonore stoccate all'indirizzo dell'ex.

Oggi Ambra Angiolini è single, mentre Massimiliano Allegri ha una relazione con l'imprenditrice Nina Lange Barresi.