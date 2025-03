Ambra Angiolini e la frecciata agli ex: "I miei uomini erano dei casi umani, non li voleva nessuno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si parla di ex non si è mai troppo gentili soprattutto se le storie non sono finite nel migliore dei modi. Lo sa bene Ambra Angiolini che di recente si è tolta un bel sassolino dalla scarpa nei confronti dei suoi ex fidanzati e non è difficile capire a chi abbia fatto riferimento.

L'ultimo progetto di Ambra Angiolini

Dopo gli impegni in teatro l'ex volto di Non è la Rai è tornata a recitare e dal 14 marzo su Paramount+ sarà protagonista della dark comedy "Best Friends Forever" al fianco della collega Anna Ferzetti. Nella pellicola Ambra Angiolini e la collega interpretano due migliori amiche che si contendono lo stesso uomo senza esclusione di colpi. Durante la conferenza stampa di presentazione l'attrice ha risposto alle domande dei giornalisti, anche a quelle più pungenti sul suo ruolo non convenzionale nel film: " Se al cinema posso fare la matta ne sono felice. A me lo propongono spesso. Io non mi sento mai vittima, bene così. Ci ho messo anni per arrivarci, negli armadi ho solo vestiti, non scheletri ". Niente scheletri ma qualche "fantasma" a quanto pare sì, a giudicare dal successivo commento sugli ex.

La frecciata agli ex fidanzati

Durante l'incontro con la stampa, però, Ambra si è tolta anche un sassolino dalla scarpa, rispondendo a una domanda sulle amiche e i fidanzati: " Se ho mai avuto un'amica rivale? Non c'ho mai pensato, ma devo dire che non mi è mai capitato, forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano talmente casi umani che non li voleva nessuno. In questo non ho avuto rivali almeno per quanto ne sappia ". Parole come frecce e non è difficile capire a chi siano rivolte. Ad esclusione del suo ex compagno, Francesco Renga, che Ambra ha escluso dalla lista dei "casi umani" si contano sulle dita di una mano gli uomini ai quali l'attrice è stata legata pubblicamente: il modello Lorenzo Quaglia (con il quale ebbe una relazione subito dopo l'addio a Renga), l'allenatore Massimiliano Allegri (al quale è stata legata dal 2016 al 2021) e l'attore Andrea Bosca.

Ho fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex".

Proprio a proposito dell’ex ct della Juventus, Angiolini dichiarò di essere dovuta andare in analisi dopo l’addio: "Era il 2022 e Ambra si era separata da Allegri da diversi mesi.