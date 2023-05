"Come una Barbie, piangeva in camerino". La rivelazione della figlia di Boncompagni su Ambra Angiolini

Di Gianni Boncompagni si conosce la vita professionale (ha inventato programmi cult come "Non è la Rai" e "Quelli della notte"), l'estro e lo spirito da talent scout (ha scoperto e lanciato Ambra Angiolini). Ma dietro all'autore televisivo e al paroliere (suoi i brani "Tuca Tuca e "Ragazzo triste") c'era un uomo come tanti: anticonvenzionale per certi versi ma presente nel ruolo di genitore nella vita delle tre figlie. " Quando si è separato, io e le mie sorelle siamo rimaste con lui. Avevamo da tre a sei anni. Papà era stato un giovane beat ed era un trentenne che iniziava una carriera importante, ma ci ha tirato su con concentrazione. Avrebbe potuto metterci in collegio o mandarci dai nonni, invece, fece di tutto per tenerci: si fece prestare i soldi da Mario Marenco per dimostrare al tribunale che poteva mantenerci ", ha raccontato Barbara Boncompagni, la minore delle figlie al Corriere della Sera.

Boncompagni padre anticonvenzionale

Decisamente avverso all'autocelebrazione e forse più vanitoso (" Avrebbe preferito essere ricordato per le tante fidanzate "), Gianni Boncompagni è stato un padre più che un personaggio per le figlie. Un genitore controtendenza ma con tutte le ansie di un papà: " Molte sue ex mi hanno raccontato che lui raccomandava sempre di studiare. A noi figlie, invece, ha detto sempre il contrario: io volevo fare l'università a Parigi e lui: 'Ma no, vieni con me, facciamo un programma'. Poi però era anche ansioso". Tra i tanti ricordi, che Barbara Boncompagni ha di suo padre e della vita vissuta assieme, c'è quello legato al periodo in cui scrisse il brano "Tanti auguri" per Raffaella Carrà . "Nel testo usò una frase che aveva detto a me quando un fidanzato mi aveva lasciato: 'E se ti lascia, lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha' ".

L'esperienza sul set di Non è la Rai

"Non è la Rai", programma cult degli anni '90, è stato uno dei format di maggiore successo di Gianni Boncompagni e in quegli studi è cresciuta Barbara: " C'ero anche io, doppiavo le canzoni. Quando doppiavo le ragazze di Non è la Rai, lui guardava Ambra o Viviana e diceva: 'Ah... come fa il playback lei!'. E io: 'Che talento è cantare in playback?'" . Eppure, da quegli studi sono nati talenti che ancora oggi calcano la scena, come Ambra Angiolini. Di lei la figlia di Boncompagni ricorda tanti episodi: " Certo che ripeteva le parole che papà le diceva nell'auricolare. Aveva 15 anni. Ma era intelligentissima, si è visto poi dalle svolte di carriera che ha avuto". Indelebile il ricordo di Ambra in lacrime per la pressione mediatica vissuta: "Mi ricordo quando, vessata dalla stampa, piangeva in camerino. Papà continuava a ripetere: 'Ambra piange, Ambra piange'. Come se fosse una Barbie o il suo giocattolino telecomandato... E io: 'Ambra piange, sì, perché è un essere umano'" .

Le donne di Boncompagni