Amici, i gossip, l'addio per Belen: la storia d'amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Sono trascorsi più di dieci anni dal gossip che travolse Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La cantante salentina era legata da tre anni al ballerino napoletano, quando quest'ultimo perse la testa (ricambiato) per la showgirl argentina. Il clamore per la rottura tra De Martino e Emma per "colpa" di Belen infiammò la cronaca rosa per mesi, ma oggi tra i tre protagonisti della storia è tornato il sereno. Ma l'amore tra Emma e Stefano, cominciato sui banchi di scuola, è ancora una di quelle storie che incantano i fan dell'ormai ex coppia di Amici.

Galeotto fu Amici di Maria de Filippi

Emma Marrone e Stefano De Martino partecipano alla nona edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi. È il 2009 e la cantante salentina, 24 anni, conquista il pubblico con la sua voce graffiante e la grinta. Nella scuola c'è anche Stefano, ballerino napoletano appena ventenne, e tra i due il feeling cresce settimana dopo settimana. Il pubblico tifa per la giovane coppia, una delle prime nate davanti alle telecamere di Amici, ma solo dopo l'uscita dalla scuola i due escono davvero allo scoperto per la gioia dei paparazzi.

La sorpresa a Mattino Cinque

Dopo avere vinto Amici per Emma Marrone inizia un periodo intenso fatto di interviste, ospitate, concerti e festival musicali. A pochi giorni dalla finale del talent, è il 10 maggio, la cantante salentina è ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque per raccontare la sua storia, il passato difficile e la voglia di sfondare nel mondo della musica, ma al termine dell'ospitata De Martino piomba in studio per una sorpresa. Il ballerino si siede accanto a Emma che, incalzata dalla conduttrice, parla per la prima volta della loro storia. Pochi giorni dopo, sulla rivista Visto, l'artista ammette: “ Personalmente non sono mai stata così felice come in questo periodo. E non parlo solo della mia vittoria ad Amici e dei due dischi di platino. Ma anche della mia vita sentimentale ”.

Le foto sulle copertine

Emma e Stefano vengono paparazzati in giro per l'Italia: lei impegnata nel tour e nella registrazione del secondo album, lui tra ospitate, musical e impegni professionali. La coppia non perde occasione di scambiarsi baci e effusioni in pubblico per la gioia dei fotografi e le copertine delle riviste si moltiplicano. Emma e Stefano sono amatissimi dal giovane pubblico di Amici. L'amore sembra solido ma la lontananza gioca un brutto scherzo ai due.

La crisi poi il ritorno di fiamma

Gennaio 2011. Iniziano a circolare i primi rumor sul tradimento di Stefano De Martino con la collega ballerina Giulia Pauselli ed ex allieva di Amici. Emma non commenta ma i due si allontanano e non si fanno più vedere assieme. Mesi dopo Stefano confessa: " Era una storia nata dentro al programma, in un contesto particolare e subito dopo l'uscita da Amici sia io che lei eravamo impegnati lavorativamente, spesso in città e continenti diversi. Lei aveva i suoi concerti e le sue date promozionali, io sono andato negli Stati Uniti per ballare con il Complexions Contemporary Ballet ". La lontananza, però, dura poco e nell'estate 2011 i fotografi li pizzicano di nuovo insieme più innamorati che mai. Il settimanale Chi immortala la Marrone e De Martino per le vie di Milano, mano nella mano, felici e affiatati. Il peggio sembra essere passato e i due, tra un impegno e l'altro, trascorrono l'estate insieme.

Il colpo di fulmine con Belen

A ottobre 2011 Stefano De Martino torna ad Amici: è uno dei ballerini professionisti della nuova stagione del talent di Maria De Filippi. Nel cast fisso c'è anche Belen Rodriguez ballerina "d'eccezione", mentre Emma è capitana di una delle squadre del Serale. Prima in sala prove poi in studio tra l'argentina e il napoletano scatta la passione nonostante Stefano sia fidanzato con Emma. I giornali parlano del clamoroso tradimento. Stefano e Belen non commentano ma la cantante su Facebook prende le distanze dai due: " In questo momento non ci sono grandi parole da dire ma ci tengo a dirvi che nonostante tutto io sto bene, sono qui a fare il mio lavoro e sento tutto il vostro calore. Ci tengo anche a dirvi che io mi dissocio da tutto ciò che sta accadendo ".

Maria De Filippi: "Lo dissi io a Emma"