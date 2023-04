"Proverò una app di incontri". La rivelazione intima di Claudia Gerini

Anche le dive (bellissime) hanno problemi a trovare l'amore. Chiedere a Claudia Gerini per avere conferma. In occasione dell'uscita della sua biografia "Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice" (in libreria dal 12 maggio), l'attrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente e, tra una risposta e l'altra, ha confessato di non essere messa particolarmente bene in amore.

Alla rivista patinata, Claudia Gerini ha raccontato di avere vissuto la sua vita intensamente, sempre alla ricerca della libertà: " Di scegliere, di quello che penso, di andare via da una relazione che non funziona". Libertà che ha conquistato nel tempo e che ora difende "con orgoglio ". A cinquant’anni Claudia Gerini si sente bene, "in forma, energica e se potessi fermare il tempo mi fermerei qui ", ha confessato ma dal punto di vista sentimentale e affettivo manca ancora qualcosa.

Claudia Gerini e l'amore

L'attrice oggi è single, ma a Gente ha dichiarato di non vivere un momento particolarmente fortunato per quanto riguarda l'amore. " Come sono messa? Non bene, anzi direi malino. Lo scriva: Gerini è messa male in amore", ha scherzato, smentendo poi le voci di un riavvicinamento con l'ex Simon Clementi. Poi ha proseguito sul filo dell'ironia: "Non c'è nessuno che mi piace. A Roma non c'è fermento. Forse dovrò andare in Texas, qualche cowboy vecchia maniera… ".

La soluzione delle app di incontri, che sul web stanno andando molto di moda anche nella versione dedicata alle celebrità (l'americana Raya) potrebbe rimanere per la Gerini un'opzione più che concreta: " Devo capire come funziona, mi voglio registrare subito", ha ironizzato ancora l'attrice, parlando poi della sua ricerca di un equilibrio perfetto in amore: "Devo avere vicino un uomo che capisca il mio bisogno di indipendenza e di libertà ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo. Un uomo con personalità ".