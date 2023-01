"Fuori controllo". Il retroscena sulla lite tra Zorzi e Claudia Gerini

Le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni su un litigio tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, ospiti della prima puntata di Boomerissima (il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda da martedì 10 gennaio), erano vere. L'influencer milanese e l'attrice romana si sono scontrati nella puntata di esordio del nuovo programma Rai di Alessia Marcuzzi e a confermarlo è stata proprio quest'ultima nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione.

" Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio ", ha rivelato la conduttrice a poche ore dal suo ritorno in televisione dopo un anno di stop. Secondo quanto riportato da Tv Blog prima delle festività natalizie, gli animi tra i due ospiti si sono infiammati quando Zorzi ha tirato in ballo il frequente utilizzo di filtri sui social network, un argomento sul quale la Gerini si sarebbe sentita toccata in prima persona. Tra i due si è innescato un battibecco e nonostante i toni siano rimasti civili, fa sapere il sito, non sarebbero mancate accuse e urla.

La conferma, che la lite c'è davvero stata, è arrivata da Alessia Marcuzzi che, stuzzicata dai giornalisti presenti in conferenza stampa sull'episodio, ha chiarito: " La gara tra boomer e millennial è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l'atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi. La sana competizione che è venuta fuori è andata fuori controllo. L'importante è partecipare? No, abbiamo capito che per loro era vincere ". Tommaso Zorzi e Claudia Gerini non sarebbero stati, però, gli unici a scontrarsi davanti alle telecamere di Rai 2.