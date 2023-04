Bufera su Fedez: la vacanza a Dubai finisce nelle polemiche

Poco importa che sia Pasqua: la polemica è sempre dietro l'angolo. E proprio la vacanza pasquale dei Ferragnez ha fatto esplodere l'ultima. Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai per trascorrere le festività al caldo solo degli Emirati, ma ai fan del rapper non è sfuggito un dettaglio legato a recenti dichiarazioni rilasciate dall'artista proprio su Dubai, da lui definita la "Disneyland degli orrori". Così Fedez è stato travolto dalle critiche proprio dei suoi fan.

I Ferragnez a Dubai

Fresca di ritorno dal safari in Sudafrica, Chiara Ferragni ha organizzato una vacanza all'estero con il marito e i due figli per trascorrere la Pasqua al caldo. I Ferragnez hanno scelto di lasciare l'Italia alla volta del Medio Oriente rinunciando a lauti pranzi e riunioni di famiglia. I coniugi hanno ampiamente documentato il viaggio e l'arrivo a Dubai con foto e video condivisi su Instagram e i primi scatti pubblicati sui social hanno continuato ad alimentare le voci di una fredda distanza tra loro. Nelle immagini condivise sul web, infatti Chiara e Federico appaiono seri e distanti e l'abbraccio in favore di fotocamera non sembra dei più calorosi e qualcuno non ha mancato di sottolinearlo. " Quando c’è la felicità che sprizza da ogni poro... ", ha commentato ironico una utente sotto al post, mentre un altro aggiungeva: " Non sembrate proprio felici di farvi fotografare assieme ".

La polemica travolge Fedez

In realtà la polemica è bene presto montata per un'altra questione legata alla destinazione scelta dai Ferragnez per le vacanze pasquali. In molti hanno ricordato quando, nel corso di una puntata del suo podcast, Fedez aveva detto di non volere più tornare negli Emirati per un motivo ben preciso. " Fede scusami tu mi piaci tanto, però nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato perché era una 'Disneyland degli orrori' o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente", ha tuonato un sostenitore del rapper e le critiche si sono moltiplicate. "Non si faccia paladino di cause che alla prima marchetta, smette di appoggiare", ha scritto una ragazza sotto al post, mentre un utente replicava: "Capisco l'amore per il denaro, ma poi non si lamentasse se viene accusato di incoerenza ".

