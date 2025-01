Angelica Montini, chi è la presunta amante di Fedez. Ferragni: "Mi tradiva dal 2017"

Ascolta ora 00:00 00:00

La relazione tra Fedez e Chiara Ferragni era basata sull'inganno. In molti lo avevano capito ma solo oggi si scopre che quella che sembrava essere una storia d'amore da sogno nascondeva ben altro: tradimenti e inganni portati avanti per molto tempo. Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni per anni. Non lo ha detto Fabrizio Corona, pubblicando chat e messaggi privati, ma lo ha dichiarato Chiara Ferragni in una lettera fiume affidata ai social, dove ha raccontato fatti e misfatti dell'ex marito. Ora, però, la curiosità è tutta sulla donna che è stata per anni il "terzo incomodo" nella coppia: Angelica Montini.

Chi è Angelica Montini

Milanese, 28 anni, Angelica Montini sarebbe la donna con la quale Fedez avrebbe avuto una relazione extraconiugale dal 2016 fino a poche settimane fa. Stilista già affermata e che proviene da una famiglia benestante, Angelica ha studiato all'Istituto Marangoni e da anni ha avviato un'attività nel campo della moda, disegnando e producendo abbigliamento con il suo nome. La pagina social del suo brand è seguita da oltre 50mila follower ma nelle ultime ore, da quando il suo nome è finito su tutti i giornali e i siti d'informazione, la possibilità di commentare i post è stata disattivata. Troppo clamore intorno alla storia che la vede protagonista: amante di Fedez da ben prima che il rapper sposasse Chiara Ferragni. Il suo profilo personale è invece chiuso non è chiaro se da sempre o da quando il suo nome è stato accostato a quello di Fedez.

I retroscena su Angelica Montini

Il nome di Angelica Montini non è mai venuto fuori in questi anni e è un mistero come Federico Lucia sia riuscito a mantenere segreta una relazione parallela per così tanto tempo viste le attenzioni che da sempre gli riservano i paparazzi. I retroscena legati alla loro storia extraconiugale, però, erano stati anticipati da Fabrizio Corona e poi raccontati pubblicamente da Chiara Ferragni sui social. La donna sarebbe rimasta nell'ombra quando Fedez si sposava con Chiara Ferragni in Sicilia e sarebbe rimasta nascosta anche quando il rapper veniva operato al pancreas. " L'ha chiamata appena prima di salire all'altare dicendole che sarebbe bastato un cenno da parte sua per mollare tutto [...] sono venuta a conoscenza dei suoi messaggi a lei prima di essere operato mentre in quel letto c'ero IO a stringergli la mano e sperare ogni secondo di avere quel male al posto suo pur di non vederlo soffrire sono dettagli troppo dolorosi" , ha confessato l'imprenditrice digitale parlando della relazione tra Federico e Angelica.

La rottura con Angelica

La rottura tra Fedez e Angelica risalirebbe allo scorso 11 gennaio poco prima della diretta di "Sarà Sanremo".

In studio davanti a Carlo Conti il rapper si presentò visibilmente scosso e triste e, in quei giorni, si parlò di una presunta lite con l'assistente Eleonora. Secondo le ultime indiscrezioni, in realtà, Federico Lucia avrebbe ricevuto la chiamata di Angelica, che gli avrebbe comunicato la volontà di interrompere la loro relazione.