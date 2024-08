"Con Angelo è già finita". Belen Rodriguez di nuovo single?

Ascolta ora 00:00 00:00

Ultimamente sui social network si fa vedere pochissimo eppure Belen Rodriguez è al centro dell'ultimo pettegolezzo estivo, che la vuole di nuovo single. Secondo il settimanale Diva e Donna, infatti, la showgirl argentina avrebbe già detto addio ad Angelo Edoardo Galvano, l'ingegnere siciliano con il quale faceva coppia fissa da alcuni mesi. Solo un mese fa Belen e Angelo erano stati immortalati sorridenti e felici al matrimonio della sorella dell'argentina, Cecilia Rodriguez, e tra i due l'amore sembrava essere solido ma qualcosa si sarebbe rotto nelle settimane successive.

Belen ha detto addio a Angelo Edoardo?

Nell'ultimo numero del settimanale Diva e donna, però, è trapelata la clamorosa indiscrezione sulla vita privata della showgirl: "Belen è tornata single. Con Angelo è già finita ". Le prove mancano, ma il fatto che i due non si facciano vedere più insieme dalle nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sarebbe un indizio più che sufficiente almeno per parlare di crisi. Ma la rivista svela di più. Oltre a dare per certa la fine della relazione tra Belen e il 34enne, Diva e Donna ha rivelato di un'amara confessione che la Rodriguez avrebbe fatto alle persone a lei più vicine: " Ora ho paura di invecchiare da sola ".

A farle compagnia in questo momento ci sono sicuramente i genitori, che sono partiti con lei e la figlia Luna Marì per l'isola di Albarella, dove l'argentina ha trascorso l'ultima settimana lontano dai gossip e dalle indiscrezioni. Sui suoi canali social Belen ha condiviso pochissime foto delle sue vacanze, nel tentativo - forse - di distogliere l'attenzione da lei e dalla sua vita privata sempre molto chiacchierata. Le vacanze italiane serviranno a Belen anche per ricaricare le batterie in vista dei nuovi impegni televisivi, che la vedranno tornare in tv a partire da settembre dopo un lungo periodo di stop.

Il ritorno di Belen in televisione

La showgirl argentina ha firmato un contratto con la Warner Bros e dal prossimo autunno sarà alla guida di due programmi: Only Fun - Comico Show sul Nove e Amore alla Prova - La crisi del settimo anno su Real Time.

Di fatto Belen sostituirà Elettra Lamborghini (che per due anni ha condotto il programma comico sul Nove) e Giulia De Lellis, che aveva guidato il reality amoroso su Real Time nella prima stagione andata in onda lo scorso anno. L'argentina si è detta prontissima a tornare davanti alle telecamere e puntare tutto sul lavoro sembra essere la scelta giusta viste le sfortune in amore.