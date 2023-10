"Ho pianto di felicità". Finito l'incubo dell'ex gieffina Carolina Marconi

" Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia. Mi ha sentito tutto il vicinato" . Così Carolina Marconi ha festeggiato l'esito positivo degli ultimi esami medici, ai quali si era sottoposta per il rischio di una recidiva del tumore, sconfitto mesi fa. La modella venezuelana, diventata popolare per la partecipazione al "Grande fratello" 2004, è uscita così da un incubo durato anni e che sembrava essere ritornato sotto forma di un altro tumore nelle scorse settimane.

La paura per la recidiva

A metà settembre Carolina Marconi era tornata su Instagram per informare i fan del nuovo calvario. " Ho fatto la TAC body e hanno trovato qualcosa al fegato ", aveva rivelato tre settimane fa la venezuelana, annunciando di dover effettuare una risonanza magnetica con il contrasto per appurare la natura della massa presente nel fegato. Per l'ex gieffina le ultime sono state settimane di angosia e paura. L'idea di dover ricominciare la battaglia per la vita l'aveva gettata nello sconforto, tanto da arrivare a chiedere il sostegno e le preghiere dei suoi fan.

Il post Instagram di Carolina Marconi

Nelle scorse ore Carolina Marconi è tornata sul web per comunicare l'esito degli esami ai suoi follower e lo ha fatto affidando alla rete un lungo messaggio di sfogo carico, questa volta, di felicità. " Scusatemi non sono sparita ma sono state tre settimane vissute nell'agonia più totale; un'attesa difficilissima in cui l'ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva e ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata" , ha ammesso la modella.

"Sto bene, ringraziando Dio"