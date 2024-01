Antonella Fiordelisi, flirt con il portiere del Tottenham: "Ecco perché va a Londra"

Il 2024 di Antonella Fiordelisi si apre all'insegna dell'amore. Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web, infatti, l'ex gieffina starebbe frequentando Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham. Chiusa definitivamente la tormentata storia d'amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella casa del Grande fratello vip nel 2022, la Fiordelisi avrebbe accettato il corteggiamento del calciatore, che vive e gioca a Londra.

L'indiscrezione e gli indizi social

La notizia del flirt tra l'influencer salernitana e lo sportivo è trapelata sui social network dai canali dell'esperta di gossip Deianira Marzano. " Io e Investigatore social abbiamo scovato il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi. Pare si tratti del noto calciatore Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham ", ha rivelato la blogger, aggiungendo ulteriori dettagli: "Ecco il motivo degli ultimi viaggi a Londra di Antonella. Si frequentano da circa un mese. Abbiamo le nostre fonti". In effetti, la Fiordelisi si trova nella capitale inglese da alcuni giorni e proprio a Londra ha trascorso l'ultimo dell'anno. L'influencer ha documentato la trasferta con foto e video senza mai svelare, però, chi era con lei. Ma alcune foto condivise dalla Marzano e da Alessandro Rosica - l'Investigatore social che Belen ha ringraziato pubblicamente per averla avvertita del flirt tra Stefano e Alessia Marcuzzi - confermerebbero il flirt in corso tra Antonella e Vicario.

Chi è Guglielmo Vicario

Ventisette anni, originario di Udine, Guglielmo Vicario è il portiere del Tottenham dal 2023. Oltre all'impegno in Premier League, Vicario è anche portiere delle Nazionale italiana. Dopo le esperienze a Venezia, Cagliari e Empoli, il calciatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Tottenham lo scorso anno e si è trasferito in pianta stabile a Londra. Per alcuni anni lo sportivo è stato legato a una giovane milanese, ma la relazione si è conclusa mesi fa. Guglielmo Vicario avrebbe approcciato Antonella Fiordelisi sui social network - come già avevano fatto altri sportivi famosi Gonzalo Higuain e Francesco Totti - e il feeling pare sia stato immediato, quando i due si sono incontrati la prima volta. "Dopo tanto soffrire si merita si merita la felicità e un uomo che si prenda sentimentalmente cura di lei senza farle mancare alcuna attenzione", ha commentato Deianira Marzano, che si è detta pronta a fornire presto nuove prove sulla nascente relazione tra la Fiordelisi e Vicario. Intanto Antonella fa la spalo tra l'Italia e il Regno Unito alimentando i rumors sulla sua vita privata.