Antonella Fiordelisi, i like di Iker Casillas infiammano il gossip

Non sono passati inosservati i "like" che l'ex campione del mondo Iker Casillas sta lasciando a Antonella Fiordalisi. La pagina Instagram dell'ex gieffina è seguita da 1,5 milioni di follower e tra loro - a sorpresa - è spuntato anche l'ex portiere della Spagna, che non perde occasione di mostrare il suo gradimento ad alcuni scatti di Antonella.

Il "segui" e i like di Casillas

La segnalazione dell'interesse di Iker Casillas nei confronti di Antonella Fiordelisi è arrivata attraverso il web. Ai fan dell'influencer salentina non sono sfuggiti, infatti, i like di apprezzamento dello sportivo, che di recente è tornato a essere single dopo l'addio alla storica compagna Sara Carbonero. L'interesse dell'ex calciatore spagnolo non stupisce vista la grande somiglianza tra la giornalista televisiva spagnola e l'ex gieffina ma almeno sull'età - 39 anni la spagnola, 25 anni la salentina - la differenza è abissale.

A giudicare dai like, che lo sportivo ha lasciato sotto alcune foto Instagram dell'ex gieffina, Iker Casillas segue Antonella dallo scorso maggio e quest'ultima ha ricambiato il follow ma se tra i due ci sia stato anche uno scambio di messaggi privatamente è impossibile saperlo. La differenza di età non è poca (Casillas ha 42 anni), ma di questi tempi l'anagrafica sembra essere diventata un dettaglio marginale in amore. I bene informati assicurano, però, che l'influencer, oggi, ha altro per la testa. " Nulla di cui meravigliarsi, Antonella è super corteggiata. Ma attualmente lei si vuole rilassare e concentrare sul lavoro ", ha detto la blogger Deianira Marzano parlando per prima del gossip su Casillas.

Totti, Higuain e gli altri corteggiatori

Di sicuro, Antonella può dirsi lusingata dalle attenzioni dell'ex portiere della Spagna, che non è l'unico calciatore (o ex) ad averle dimostrato un certo interesse. Quando era all'interno della casa del Grande fratello vip, infatti, la Fiordelisi confessò di avere ricevuto alcuni messaggi di apprezzamento da parte di alcuni calciatori famosi, tra i quali Gonzalo Higuain e Francesco Totti e raccontò di avere ricevuto un invito da un calciatore della Roma, che poteva essere Zaniolo: "Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all'appuntamento. Non so perché". La storia di Totti fece il giro del web e molti pensarono che fosse un'invenzione di Antonella per fare hype, ma l'ex fidanzato dell'influencer confermò di avere visto i messaggi del Pupone in direct. La categoria "sportivi", però, non sembra interessare molto la salentina che ha avuto relazioni passate con coetanei lontani dal mondo dello sport.