"Ci sentiremo meno spesso". Ariete in ospedale: cosa è successo

Ariete come Lorenzo Jovanotti. "Compagni di femore", ha scherzato la giovane cantautrice romana, che ha fatto sapere di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Arianna Del Giaccio, questo il vero nome dell'arista che lo scorso anno si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando al festival di Sanremo, ha condiviso una foto dall'ospedale per svelare ai suoi fan di essere ricoverata a seguito di un'operazione e quindi impossibilitata a tornare presto a cantare.

Ariete in ospedale, l'intervento

Con ancora il camice operatorio addosso, Ariete ha scelto di condividere il suo difficile momento sui social network, dove ha un seguito di oltre mezzo milione di fan. " Ciao dolcezze belle, qui dopo un’operazione al femore tutto ok ", ha scritto pubblicando un'immagine di lei immortalata in un letto di ospedale dopo l'intervento. L'artista, che compirà 22 anni il prossimo marzo, non ha fornito particolari utili ai follower per capire i motivi che l'hanno portata a sottoporsi all'intervento, ma la giovane ha comunque voluto rassicurare i suoi sostenitori, parlando di uno stop programmato da tempo e non dovuto a un imprevisto. "Dovevo farla da un po' di tempo ma ho sempre dato priorità al lavoro", ha proseguito Ariete. Per l'artista l'ultimo anno è stato infatti molto impegnativo. Grazie alla partecipazione a Sanremo 2023 ha raggiunto un pubblico più ampio e l'uscita del suo terzo album "La notte", le ha permesso di vivere un anno pieno di impegni, live e interviste. Ma ora la salute viene prima di tutto.

Il lungo stop poi il tour