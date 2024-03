"Assurdo, non va un ca…". E Gianluca Grignani lascia il palco durante il concerto

Il tour di Gianluca Grignani non è cominciato nel migliore dei modi. La data zero del suo "Residui di rock'n'roll tour" ha riservato ai fan del cantautore un inatteso fuori programma venerdì sera. Dopo un'ora di concerto il cantautore ha polemizzato con gli organizzatori della serata a causa di alcuni problemi tecnici e alla fine Grignani ha abbandonato il palco tra le proteste del pubblico.

Cosa è successo al concerto di Grignani

La tournée di Gianluca Grignani è cominciata dal Phenomenon, lo storico club di Fontaneto d'Agogna, a Novara, prima tappa di una lunga serie di concerti che riporterà il cantautore in giro per l'Italia. L'artista si è presentato sul palco con la sua band e per un'ora ha intrattenuto i fan con i suoi brani più famosi, superando alcuni inconvenienti tecnici avvenuti durante il live. Intorno alle ore 22.30, però, all'ennesimo problema tecnico Grignani ha interrotto il concerto e si è sfogato.

"Allora io devo dire una cosa, è una cosa importante...", ha detto dal palco cercando di spiegare le ragioni del momentaneo stop e invitando il pubblico ad ascoltarlo. " Devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. Ci sono scritte queste stronzate sul gobbo, è strano cazzo. Non capisco ". Il cantante si è poi sfogato contro gli organizzatori della serata e persino con la sua band: " Sono basito, roba da farmi scendere dal palco. Sto cantando e non va un cazzo. La chitarra non funziona, quell'altro fa quello che gli pare a lui, il batterista - come ti chiami? - fa quello che vuole lui. Ma che cazzo volete? Devo capirlo" .

Le proteste del pubblico, le parole di Grignani

Il pubblico ha iniziato a protestare, invitandolo a proseguire con la sola chitarra acustica ma Grignani è tornato a sfogarsi, cercando di richiamare l'attenzione degli organizzatori e chiamandoli sul palco: " Non sto scherzando. Io sono costretto a finire qua il concerto. Vi dico la verità questa cosa non è normale, è folle. Non sono nella condizione di lavorare, arrivare a rompere i coglioni in questa maniera qua è assurdo. Va bene ragazzi, vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto ".

Come già avevano fatto i musicisti pochi minuti prima, anche Gianluca Grignani è tornato nel backstage e il pubblico ha iniziato a protestare.

Il, che documenta quanto accaduto durante il concerto di Novara, si interrompe con l'uscita di scena del cantautore, che però - come riferisce una fan presente al live - è risalito sul palco una decina di minuti più tardi per chiudere la serata con alcuni brani eseguiti a cappella.