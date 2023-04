Gli attacchi di panico, il padre assente: le rivelazioni di Tommaso Paradiso

" Sono posseduto dalla musica ". Comincia così l'intervista che Tommaso Paradiso ha rilasciato al Corriere in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo "Viaggio intorno al sole". Una confessione a cuore aperto fatta per raccontare la passione per la musica e il suo lavoro che lo muove in ogni attimo della sua giornata. " Ho difficoltà a relazionarmi con altro che non sia la musica. La vita mi ha consentito di far diventare la mia passione addirittura il mio lavoro. E io le sono grato ", ha raccontato, svelando dettagli inediti della sua vita privata.

La pandemia, la filosofia, l'ansia

Nella lunga intervista Tommaso Paradiso ha sottolineato quanto i tempi moderni siano complessi soprattutto dopo la recente pandemia, che ha segnato il mondo intero: " Siamo tutti sfiniti, abbiamo creduto che il virus, mettendo a repentaglio le nostre vite, ci avrebbe uniti. Invece ci ha sgretolato, destrutturato, reso fragili ed esasperato la nostra emotività". E questa sensazione di malessere e paura si riflette anche sull'uso che si fa oggi dei social e del web: "Siamo ossessionati dai numeri, dall’immediato, dal successo di un istante che alimenta la nostra autostima e placa le nostre ansie ".

Il cantautore non ha nascosto neppure i problemi personali che da tempo lo affliggono, stati di ansia che si tramutano - da quando ha 18 anni - in attacchi di panico anche violenti. " L'ho affrontato, questo problema, con l'analisi. Ed è stato molto utile. Le cose ora vanno meglio", ha ammesso Paradiso parlando poi dell'amore per la filosofia, unica via percorribile, secondo l'artista, per essere padroni del proprio futuro: "È la conoscenza che ti consente di essere davvero arbitro del tuo destino, ti conferisce il primo potere: quello della comprensione delle cose. Io oggi ho grande fiducia nei ragazzi".

"Mai conosciuto mio padre"

A toccare emotivamente è stato soprattutto il passaggio legato al padre assente, che se ne andò quando lui aveva solo sei mesi: " Non l'ho mai conosciuto. Si è fatto vivo solo una volta, su Instagram. Io avevo messo una frase tratta da un mio brano: 'Ma forse cerco solo un padre'". Insieme al post Paradiso pubblicò anche una foto abbracciato all'attore e regista Carlo Verdone, al quale è molto legato e la risposta del padre non tardò: " Lui ha scritto sotto: 'Guarda che un padre tu ce l’hai'. Non ho mai risposto, non voglio farmi del male, non voglio cercare tormento". La tentazione di sbirciare il profilo del padre, però, è stata tanta ma alla vista del volto di quell'uomo sconosciuto la reazione è stata nulla: "Non ho provato emozioni. Lo schermo del cellulare raffredda, mette distanza. E poi ora non ho più paura del vuoto ".

La madre al centro della sua vita