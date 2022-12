"Calci, urla e insulti". Cosa è successo tra Wanda Nara e L-Gante

Il viaggio alle Maldive di Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra essere servito a molto se non a scatenare l'ennesimo scandalo. La vacanza romantica avrebbe dovuto ricucire il rapporto tra il calciatore e la moglie, ma in realtà ha solo innescato la gelosia del rapper L-Gante che - a quanto pare - sperava di avere una chance con Wanda.

Dopo il viaggio nell'oceano Indiano, Maurito e Wanda sono tornati in Argentina per alcuni impegni confermati da tempo. Alle Maldive la coppia sembrava avere ritrovato la felicità persa dopo la scoperta del tradimento consumato dal calciatore con la modella Eugenia Suarez. Si vociferava addirittura di una nuova gravidanza della Nara, ma l'imprenditrice ha smentito un ritorno di fiamma con Icardi rispondendo alle domande dei follower su Instagram mentre volava in Sudamerica. " Ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meritasse un'altra opportunità ma non ha funzionato ", ha rivelato l'argentina smentendo il ricongiungimento con il marito.

Il faccia a faccia con L-Gante

Tornata a Nunez per alcuni impegni di lavoro, Wanda Nara ha dovuto fronteggiare un'altra grana sentimentale. Il rapper L-Gante - con il quale l'imprenditrice aveva instaurato un feeling particolare grazie a alcuni progetti professionali portati avanti insieme - non avrebbe gradito il ritorno di fiamma tra l'argentina e il marito e sarebbe andato su tutte le furie, facendo una vera e propria scenata di gelosia davanti al residence dove la Nara alloggiava.

A svelare quanto accaduto è stato l'opinionista Guido Zaffora nel corso di un'ospitata a America Tv, dove ha raccontato: " Le cose tra i due non sono andate come L-Gante, evidentemente, si aspettava andassero ". Mentre Wanda aveva tenuto a precisare che tra loro non c'era stato altro che un rapporto di lavoro - a dispetto dei gossip e delle voci circolate in Argentina che li volevano vicini e innamorati - L-Gante avrebbe voluto di più e quando ha visto le foto e i video del romantico viaggio alle Maldive di Wanda e Maurito è esploso.