"Le storie Disney...". Icardi e Wanda Nara sono tornati insieme?

Alla fine, Maurito sembra essere riuscito a fare capitolare la sua Wanda. La coppia era legalmente separata da circa due mesi per volontà della Nara, ma pare che l'insistenza del calciatore del Galatasaray - che si era detto disposto a tutto pur di recuperare il matrimonio - abbia funzionato. I due argentini sono volati alle Maldive senza i cinque figli per tentare di superare la crisi e, a giudicare dalle foto e dai video condivisi su Instagram da Icardi, sembra che la coppia abbia ritrovato la tranquillità perduta.

L'addio a settembre

Con un post social, Wanda Nara aveva annunciato la separazione da Mauro Icardi a settembre. Una scelta che l'imprenditrice sembrava avere preso senza consultare il marito, il quale per settimane ha negato che i due fossero legalmente separati. Lei era volata in Argentina per alcuni impegni professionali e sembrava essersi infatuata del giovane rapper L-Gante, alimentando la furia di Icardi. Tra i due sono volati stracci su Instagram e quando Wanda è tornata in Italia ha rilasciato una serie di interviste, dove ha chiarito come stavano davvero le cose.

La confessione sulla crisi

A Verissimo l'argentina aveva confessato: " Abbiamo iniziato a litigare e la pace in casa non c'era più, ho pensato che fosse meglio mettere uno stop alla nostra storia per il benessere dei figli. Vedremo cosa succederà più avanti ". A incrinare il rapporto era stato il tradimento che Icardi aveva consumato con la modella sudamericana Eugenia "La China" Suarez. Wanda aveva pensato di poter superare l'infedeltà ma, quando la situazione si è fatta insostenibile, ha optato per la separazione. Icardi, però, non si è mai arreso e ha provato in ogni modo a riconquistare la moglie e sembra esserci riuscito portando la compagna alle Maldive.

La fuga