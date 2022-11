"È incinta", "Non funziona". Cosa succede (di nuovo) tra Wanda e Icardi

Le telenovelas, si sa, vanno forte in Sudamerica e quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara è una delle più seguite. Ma mentre in Argentina c'è chi è pronto a scommettere che l'imprenditrice sia in dolce attesa del sesto figlio (il terzo da Mauro Icardi), lei frena gli entusiasmi e nega che sia in corso una riconciliazione con l'ex marito.

La fuga romantica alle Maldive

Li avevamo lasciati sulle spiagge bianche dell'oceano Indiano intenti a godersi sole e relax e a cercare di recuperare un matrimonio che era arrivato al capolinea a settembre. Maurito e Wanda erano legalmente separati come aveva confermato l'argentina prima a Verissimo e poi a Vaniy Fair, ma il calciatore del Galatasaray ha fatto di tutto per riconquistare l'ex consorte e il viaggio alle Maldive è sembrato essere il punto di ritorno. E così, a confermare la reunion, ci ha pensato Icardi pubblicando alcuni scatti da paradiso maldiviano su Instagram: " Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una Donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione. Ti amo ".

La smentita di Wanda

L'happy ending sembrava dunque arrivato per la coppia argentina, ma a frenare gli entusiasmi ci ha pensato Wanda. L'imprenditrice ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram e a chi gli ha chiesto il perché non avesse parlato pubblicamente della riconciliazione con Mauro, lei ha replicato: " Perché dovrei mentire. Ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meritasse un'altra opportunità ma non ha funzionato ". Visti i precedenti (e le foto che l'ex marito continua a condividere sui social) c'è da scommettere che Icardi non sia dello stesso avviso, ma intanto in Sudamerica sono tutti convinti che la Nara nasconda un segreto.

Sesto figlio in arrivo?

Secondo la rivista Caras, invece, alle Maldive la coppia avrebbe messo in cantiere un altro bebè. Le voci in Argentina si fanno insistenti tanto più che Maurito ha voluto rendere partecipi del progetto i suoi follower, condividendo su Instagram una chat privata con Wanda. "Grazie per un altro bellissimo viaggio. Il mio luogo preferito sei tu ", recita il messaggio Whatsapp che la Nara ha scritto allo sportivo aggiungendo: " Grazie per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l'ora di tornare con G". Il tutto corredato da una foto in cui Icardi tocca la pancia della Nara e con tanto di emoji di un neonato. E la replica di Maurito non si è fatta attendere: "Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello. Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G" .

Il desiderio di Icardi

Il calciatore non ha mai nascosto di volere un altro figlio, magari un maschietto, dalla sua compagna. Dopo Isabella e Francesca, Mauro Icardi avrebbe voluto allargare ulteriormente la famiglia. Due mesi fa, cioè prima che la coppia scoppiasse, l'attaccante aveva parlato ai fan di Instagram del suo sogno di diventare papà per la terza volta e aveva addirittura svelato che il nome del nascituro aveva come iniziale la "G". La chat pubblicata sui social, dunque, potrebbe avere anticipato (nonostante la smentita di Wanda) cosa succederà prossimamente.