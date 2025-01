Lutto a corte per l'attacco a New Orleans: morto il figliastro della tata dei principi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 è iniziato con un terribile attentato a New Orleans in cui, hanno riportato Ansa e Rai News, sono morte 15 persone e almeno 30 sono rimaste ferite. L’attentatore, Shamsud din Bahar Jabbar, un veterano 42enne nato in Texas, è stato ucciso dalla polizia. L’uomo “si ispirava all’Isis” , ha dichiarato il presidente statunitense Joe Biden. Nell’attacco è morto un cittadino britannico legato, seppur in maniera indiretta, a William e Harry.

Il figliastro di Tiggy

Tra le vittime della strage di New Orleans dello scorso 1° gennaio, ha rivelato il Guardian, vi è un cittadino britannico di 31 anni: Edward Pettifer di Chelsea. Forse il suo cognome risveglierà dei ricordi in quanti seguono le vicende della royal family britannica. Il ragazzo, infatti, era il figliastro di Alexandra Pettifer, meglio conosciuta con il suo nome da nubile, ovvero Alexandra detta “Tiggy” Legge-Bourke. Parliamo della tata di William e Harry dal 1993 al 1999, che finì al centro di pettegolezzi e di uno scandalo che coinvolse anche Lady Diana.

Nel 1995, per convincere l’allora principessa del Galles a concedere l’intervista al programma Panorama, della Bbc, il giornalista Martin Bashir le avrebbe mostrato delle false ricevute mediche che attestavano un aborto terapeutico a cui si era sottoposta Tiggy. L’uomo avrebbe anche spinto Diana a credere che il bambino mai nato fosse il figlio di Carlo. Era tutto falso. Fra la Legge-Bourke e l’allora erede al trono non vi era mai stata alcuna relazione.

Nel 1995 Lady D, consumata dalla gelosia e dalla rabbia, durante la distribuzione dei doni natalizi al Lanesborough Hotel di Londra si sarebbe rivolta alla tata dei figli con una frase che nessuno si sarebbe aspettato: “Mi dispiace molto per il bambino”. Tiggy, affranta e stanca di tutti i pettegolezzi che sentiva sul proprio conto e che non riusciva ad arginare, sarebbe scappata via dall’hotel piangendo.

Il messaggio di William e Kate

Un crudele destino ha fatto riavvicinare, in qualche modo, Tiggy alla royal family, in particolare al principe William. Edward Pettifer, ha riportato ancora il Guardian, è morto “per ferite da trauma contusivo” . Il giovane era figlio di Charles Pettifer e di Camilla Wyatt, ha spiegato il Telegraph. I due si separarono a metà degli anni Novanta e nel 1999 Charles si risposò con Alexandra, da cui ebbe due figli, Tom e Fred. I padrini di battesimo dei ragazzi sono, rispettivamente, William e Harry.

I parenti di Edward hanno rilasciato una dichiarazione attraverso la polizia londinese: “L’intera famiglia è devastata dalla tragica notizia della morte di Ed a New Orleans. Era un figlio, un fratello, un nipote meraviglioso e un amico per così tante persone. Ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri sono con le altre famiglie che hanno perso i loro congiunti a causa di questo terribile attacco. Chiediamo di poter piangere la perdita di Ed in privato, come famiglia. Grazie”.

Anche William e Kate hanno voluto esprimere il loro cordoglio con un messaggio su Instagram citato dal People: “Catherine e io siamo sconvolti e

rattristati dalla tragica morte di Ed Pettifer. I nostri pensieri e le nostre preghiere rimangono con la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo spaventoso attacco”.